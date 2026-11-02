Cuộc sống với lương hưu 10,5 triệu đồng trong căn hộ 150m2 của NSND Quốc Anh

Rời ghế Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật truyền thống, NSND Quốc Anh đang tận hưởng những ngày tháng an nhiên, gạt bỏ mọi muộn phiền, thích gì làm đó.

NSND Quốc Anh. Ảnh: T.Lê

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Quốc Anh cho biết chính thức nhận quyết định nghỉ hưu từ tháng 8/2022. Hiện tại mức lương hưu ông nhận được là 10,5 triệu đồng mỗi tháng cùng một khoản tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau. Ông tự nhận mình không phải đại gia nhưng nhờ tích góp qua nhiều năm làm nghề nên tài chính hiện tại rất ổn định, đủ để hai vợ chồng sống thoải mái, không áp lực "cơm áo gạo tiền".

Nói về nhịp sống sau khi rời cơ quan quản lý, NSND Quốc Anh cho biết thời gian đầu cũng có chút chếnh choáng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thích nghi và nhận ra nghỉ hưu thực chất là cơ hội để làm nghệ thuật một cách chủ động hơn. "Tôi nghỉ hưu nhưng chắc chắn không nghỉ làm. Đi đâu hay làm gì nghiệp chèo đã ngấm vào máu, còn sức là tôi còn diễn. Sinh ra ở quê, nơi có giếng nước, mái đình, cây đa, những bờ tre, bụi chuối nên tôi rất yêu những giá trị truyền thống", ông bộc bạch.

Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vô cùng khắt khe trong việc chọn kịch bản nhưng sẵn sàng không lấy cát-sê, chỉ nhận chút tiền xăng xe đi lại khi diễn quảng bá nghệ thuật truyền thống. Với NSND Quốc Anh, niềm vui lớn nhất lúc này là truyền lửa cho thế hệ trẻ và lưu giữ những giá trị chèo cổ nguyên bản.

NSND Quốc Anh hiện sống trong căn hộ chung cư rộng 150m2 tại Hà Nội cùng người vợ thứ hai. Căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng, bài trí gọn gàng và là nơi trưng bày những chiếc cúp, bức ảnh kỷ niệm hành trình làm nghề của ông. Đặc biệt, các con riêng của vợ cũng sống ngay cùng tòa nhà nên thường xuyên qua lại quây quần.

Trải qua những sóng gió trong quá khứ, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 thập kỷ với người vợ kém tuổi chính là điểm tựa vững chắc nhất của ông. Nam nghệ sĩ dành nhiều lời trân trọng cho bạn đời – một người phụ nữ thật thà, đảm đang, luôn thấu hiểu và sẻ chia. Dù không có con ruột do sự cố sức khỏe thời trẻ, NSND Quốc Anh coi con riêng của vợ như con đẻ, đối xử bằng trọn vẹn tình yêu thương và sự bao bọc.

NSND Quốc Anh đang tham gia dự án hài dân gian "Thường thôi". Ảnh: NVCC

Đằng sau ánh đèn sân khấu, trở về đời thường NSND Quốc Anh thích nhất món đậu phụ luộc chấm muối và rau xanh. Những lúc rảnh rỗi, ông đi câu cá, đi bộ tập thể dục để giữ sức khỏe.

Ám ảnh về cái đói, cái nghèo thời mới vào nghề hay những biến cố riêng tư giờ đây đã lùi xa. Ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Anh học được cách buông bỏ, giữ tâm thế an nhiên để đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Ông tâm sự: "Điều gì vui vẻ, hạnh phúc nên giữ lại, còn lăn tăn, muộn phiền bỏ ra khỏi đầu. Sống đúng, tử tế lòng tự khắc nhẹ nhõm, bình yên".

NSND Quốc Anh ở hậu trường hài dân gian "Thường thôi"

Video: NVCC