Võ Hoàng Yến đứng giữa những màn tranh cãi nảy lửa

Trong tập 5 của The Face Vietnam 2026, team Võ Hoàng Yến tiếp tục khiến khán giả bất ngờ và hồi hộp khi giành chiến thắng, bảo toàn được số lượng 5 thành viên sau một chặng đường phát sóng.

Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp cô cùng các học trò vượt qua hai đội Anh Thư và H'Hen Niê để giành vị trí dẫn đầu thử thách chính. Thành tích này đánh dấu sự bứt phá đáng chú ý của team Võ Hoàng Yến, sau giai đoạn đầu mùa giải chưa có chiến thắng.

Hai thử thách, hai lần giành chiến thắng, Võ Hoàng Yến đang từng bước khẳng định phong độ của một huấn luyện viên đáng gờm tại chương trình. Để chọn ra thí sinh được ở lại, Võ Hoàng Yến đã giao thử thách ứng biến qua lời nói, nâng mức độ khó của việc thể hiện chuyên môn bởi cô mong muốn mọi người đều vượt qua giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Trường Giang (đội H’Hen Niê) và Hồng Linh (đội Anh Thư) là hai thí sinh phải ra về.

Dù vậy, "cuộc chiến" giữa Anh Thư và H'Hen Niê tiếp tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Võ Hoàng Yến lại là người “đứng giữa” những cuộc cãi vã trong The Face Vietnam. Chi tiết này khiến khán giả cảm thấy thú vị và cho rằng, Võ Hoàng Yến đúng là “chứng nhân” khi mùa nào cũng đứng ngoài cuộc tranh cãi.

Sau cú đúp chiến thắng, một trong những lợi thế rõ rệt nhất của team Võ Hoàng Yến chính là việc bảo toàn đội hình với đầy đủ 5 thành viên. Trong khi đó, cả hai đội Anh Thư và H'Hen Niê đều chỉ còn 4 thí sinh. Nhờ vậy, cô sẽ có nhiều hướng đi cho những thử thách sắp tới.

Cộng với việc đội hình mạnh và sở hữu cá tính, thế mạnh khác nhau, dễ nhận thấy Võ Hoàng Yến đang chiếm thế thượng phong trên chặng đua The Face Vietnam 2026, nhất là trong các thử thách quảng cáo. Những phần thể hiện đáng chú ý của Mai Bảo Vinh trong tập 4 hay Nam Hoàng ở tập 5 phần nào cho thấy khả năng đóng góp của các học trò vào thành tích chung của đội.