Yamal và Raphinha tạo nên cặp tấn công đáng sợ nhất châu Âu

Theo thống kê được Sport công bố, Lamine Yamal và Raphinha đã cùng nhau ghi 29 bàn thắng và thực hiện 14 pha kiến tạo sau 14 trận đấu, bao gồm 11 trận tại La Liga và 3 trận ở Champions League.

Như vậy, bộ đôi của Barcelona đã trực tiếp tham gia vào tổng cộng 43 bàn thắng, một con số nổi bật so với những cặp tấn công hàng đầu khác tại châu Âu.

Trong đó, Raphinha đóng góp 17 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 12 trận. Và Yamal ghi 12 bàn và có 11 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân.

Những con số này chưa thể phản ánh đầy đủ tầm ảnh hưởng của hai cầu thủ đối với lối chơi Barcelona, nhưng đủ cho thấy vai trò quan trọng của họ.

Sự vắng mặt của Raphinha thường khiến đội bóng xứ Catalan mất đi một phương án tấn công hiệu quả, trong khi Yamal gần như luôn là lựa chọn không thể thiếu trong đội hình.

Bộ đôi Yamal – Raphinha. Ảnh: Reuters/Albert Gea

Xét về khả năng tạo cơ hội, Yamal đang dẫn đầu Barcelona với 48 lần kiến tạo cơ hội ghi bàn, gấp đôi thành tích 24 lần của Raphinha.

Trong khi đó, cầu thủ người Brazil không chỉ nguy hiểm khi có bóng mà còn đóng góp tích cực vào hệ thống pressing, thường xuyên di chuyển và thực hiện những pha chạy chỗ để mở ra thêm khoảng trống cho các đồng đội.

Tại La Liga, Raphinha hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barcelona với 15 pha lập công. Yamal cũng thể hiện vai trò nổi bật khi dẫn đầu đội bóng về số pha kiến tạo với 7 lần, đồng thời tự mình ghi được 10 bàn thắng.

Tổng cộng, hai ngôi sao này đã trực tiếp đóng góp vào 25 trong số 46 bàn thắng của Barcelona tại giải đấu, chiếm hơn một nửa tổng số pha lập công của toàn đội.

Khoảng cách càng trở nên rõ ràng khi đặt Yamal và Raphinha bên cạnh những bộ đôi tấn công hàng đầu tại các câu lạc bộ tham dự Champions League.

Tại Bayern Munich, Harry Kane và Michael Olise mỗi người ghi 8 bàn trên mọi đấu trường Bundesliga và Champions League, nâng tổng số bàn thắng của cả hai lên 16. Con số này ít hơn 13 bàn so với thành tích của bộ đôi Barcelona.

Về kiến tạo, Kane và Olise có tổng cộng 12 lần, cũng thấp hơn hai pha so với Yamal và Raphinha. Tổng số lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng của họ là 28, trong khi hai ngôi sao Barcelona đạt tới 43.

Manchester City cũng chưa có cặp đôi nào đạt hiệu suất tương đương. Erling Haaland ghi 13 bàn, còn Rayan Cherki có 5 pha lập công, nâng tổng số bàn thắng của cả hai lên 18. Tại Real Madrid, Kylian Mbappe và Arda Guler cũng đạt thành tích tương tự, với lần lượt 15 và 3 bàn thắng.

Ở những đội bóng lớn khác, các con số còn khiêm tốn hơn. Tại Paris Saint-Germain, Ferran Torres và Ousmane Dembele ghi tổng cộng 11 bàn, trong khi bộ đôi Lautaro Martinez và Marcus Thuram của Inter Milan cũng có thành tích tương đương.

Điểm khác biệt của Barcelona nằm ở chỗ họ sở hữu hai cầu thủ đều đã vượt mốc 10 bàn thắng, đồng thời duy trì khả năng tạo ra mối đe dọa thường trực trước khung thành đối phương.

Không chỉ giới hạn trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, một số bộ đôi tại những giải đấu khác cũng có thành tích đáng chú ý. Club Brugge sở hữu Nicolo Tresoldi, người ghi 12 bàn, và Hugo Vetlesen với 6 pha lập công, nâng tổng số lên 18 bàn. Trong khi đó, Sporting Lisbon có 14 bàn từ Luis Suarez (12 bàn) và Geny Catamo (2 bàn).

Với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo vượt trội, Yamal và Raphinha đang trở thành hai nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Barcelona.

Trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ lớn vẫn phụ thuộc vào một ngôi sao ghi bàn chủ lực, đội bóng xứ Catalan có lợi thế khi sở hữu hai mũi nhọn cùng duy trì phong độ cao. Đây cũng là cơ sở để xem bộ đôi này như một trong những cặp tấn công đáng chú ý nhất bóng đá châu Âu hiện nay.