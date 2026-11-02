HLV Ten Hag cảnh báo đội bóng cũ: MU có thể phải xuống hạng

Kể từ thời điểm chia tay Erik ten Hag, MU vẫn chỉ trượt dài trong chuỗi ngày thất vọng. Hiện tại, thầy trò Michael Carrick đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi ngụp lặn ngay phía trên khu vực cầm đèn đỏ. Sau 9 vòng, họ mới có 7 điểm, đứng thứ 4 từ dưới lên. Số trận thắng của tập thể này mới dừng lại ở con số 1.

Dù mùa bóng vẫn còn chặng đường dài phía trước, song kịch bản rớt hạng, điều Quỷ đỏ chưa từng nếm trải kể từ năm 1974, đang dần hiện hữu như một mối đe dọa có thật. Chính HLV Erik Ten Hag đã thẳng thắn đưa ra nhận định này. Nhà cầm quân Hà Lan nói trên sóng truyền hình ESPN: "Ở Ngoại hạng Anh, điều đó (MU xuống hạng) hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì tất cả các đội bóng đơn giản là đều mạnh.

Họ đều sở hữu đội hình chất lượng, đều có những HLV giỏi. Và một khi bạn đi chệch hướng rồi thực sự rơi vào vòng luẩn quẩn đó, mọi chuyện khi ấy có thể trở nên vô cùng, vô cùng khó khăn".

Lời phát biểu này không đơn thuần là một lời nhận xét cay nghiệt, mang tính chất cá nhân của Ten Hag nhắm vào CLB đã sa thải ông. Nó phản ánh chính xác sự khốc liệt của môi trường bóng đá đỉnh cao nước Anh, nơi bất kỳ khoảnh khắc đánh mất phương hướng nào cũng đủ sức đẩy một thế lực sa lầy.

MU của Carrick đang đứng thứ 4 từ dưới lên

Bên cạnh cảnh báo thực tế, vị cựu thuyền trưởng Hà Lan không ngần ngại lên tiếng bảo vệ di sản mà ông từng gây dựng cho MU trong suốt 2 năm rưỡi cầm quân: "Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện khá tốt cùng United. Tôi cho rằng chúng tôi thậm chí đã làm tốt hơn mức khá.

Chúng tôi không thể làm tốt hơn được nữa. Trước khi tôi đến, CLB trải qua 6 năm trắng tay không danh hiệu. Hãy nhìn vị trí của họ bây giờ xem. Chúng tôi đã đến Wembley tới 6 lần, chơi 2 trận chung kết Cúp FA. Chúng tôi giành được 2 danh hiệu, về đích (Premier League) ở vị trí thứ 3. Đúng vậy, chúng tôi đơn giản là đã chơi khá tốt. Đôi khi chúng tôi cũng trình diễn thứ bóng đá rất đẹp mắt.

Chúng tôi cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn... Nhưng Ngoại hạng Anh quá khắc nghiệt và khi bạn rơi vào khủng hoảng. Đúng vậy, khi không cải thiện tình hình thì bạn thực sự gặp rắc rối lớn".

HLV Ten Hag bị MU sa thải vào năm 2024. Sau đó ông dẫn dắt Leverkusen nhưng cũng không thành công mà bị mất việc. Nhà cầm quân Hà Lan thời gian qua liên tục nhận xét về đội bóng cũ. Ông từng nói Ronaldo đã hết thời từ lâu, và mới nhất là gửi một thông điệp không hề dễ chịu tới MU.