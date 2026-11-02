Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ giao lưu thể thao sôi nổi

Hai cầu thủ Việt Nam và Hoa Kỳ sau trận đấu bóng giao hữu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngày 2/11, tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chức đón, giao lưu thể thao với sĩ quan, thủy thủ tàu USCGC Bertholf thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu của tàu này tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tham quan tàu CSB 8001 của Vùng Cảnh sát 3, hai đơn vị đã tổ chức trận thi đấu bóng đá giao hữu. Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Sau khi kết thúc, cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ hai bên đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ và tặng quà lưu niệm cho nhau.

Được biết, tàu USCGC Bertholf có 150 sĩ quan, thủy thủ đến thăm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/11.

Dưới đây là hình ảnh của chuyến tham quan và trận thi đấu bóng đá giữa 2 đơn vị, do phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại:

Sĩ quan, thủy thủ tàu USCGC Bertholf thăm quan tàu CSB 8001 của Vùng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Các chiến sĩ trẻ của Vùng Cảnh sát biển 3 cầm quốc kỳ của 2 nước cổ vũ cho trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sĩ quan và thủy thủ của tàu USCGC Bertholf tại buổi giao lưu bóng đá. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sĩ quan Vùng Cảnh sát biển 3 (trái) đang trò chuyện với một thủy thủ tàu USCGC Bertholf trong giờ nghỉ giữa hiệp đấu (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một pha bóng trong trận đấu giao hữu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một pha bóng tấn công khung thành đội bạn. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sĩ quan của Việt Nam và Hoa Kỳ cùng làm bình luận viên của trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Những cầu thủ dự bị của đội tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sĩ quan Cảnh sát biển 3 đang theo dõi trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một thủy thủ tàu USCGC Bertholf đang đưa tay làm dấu thân thiện với chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Vỗ tay mừng ghi bàn thắng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cầu thủ hai đội bắt tay nhau khi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà lưu niệm cho thành viên của tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà lưu niệm cho khách và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đại diện tàu USCGC Bertholf tặng quà, chụp ảnh với cầu thủ đội bóng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 nhận quà lưu niệm từ chỉ huy tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam (phải) trò chuyện với thủy thủ tàu USCGC Bertholf sau trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Hai đội bóng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lá cờ Việt Nam và Hoa Kỳ bên ngoài sân đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)