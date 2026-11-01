Cả vạn người đổ về Đông Anh

Hàng vạn người đổ về Đông Anh từ khoảng 15h. Concert bắt đầu lúc 18h30.

Sau hai đêm diễn tại TPHCM, HIEUTHUHAI tiếp tục đưa concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở đến Hà Nội vào tối 1/11. Chương trình được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sân khấu quy mô lớn, hệ thống màn hình LED và khu vực khán đài mở rộng.

Đây là đêm diễn thứ ba trong chuỗi concert cá nhân của HIEUTHUHAI, sau hai đêm tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM vào ngày 1 và 2/8. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm đến tiếp theo đánh dấu bước mở rộng quy mô của dự án âm nhạc này.

Sự kiện thu hút hàng vạn khán giả đổ về.

Không chỉ chờ đợi những màn trình diễn của HIEUTHUHAI, concert tại Hà Nội còn là dịp để người hâm mộ thể hiện cá tính qua trang phục. Những bộ đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cách phối phụ kiện độc đáo và phong cách trẻ trung hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động trước giờ biểu diễn.

Không khí rộn ràng trước concert.

Hai khán giả nữ khoe phong cách thời trang cá tính với quần jeans ngắn.

Nhiều khán giả xếp hàng từ sáng, háo hức hòa vào bầu không khí âm nhạc.

Một khán giả nữ tại Hà Nội bị đau chân cũng quyết chống nạng tới xem concert của HIEUTHUHAI.

Những khán giả đến sớm nhất check-in cùng lightstick và phụ kiện cổ vũ thần tượng.

Từ phong cách đường phố năng động đến những bộ trang phục cá tính, mỗi khán giả có thể lựa chọn một cách thể hiện riêng. Với nhiều người trẻ, đi concert không đơn thuần là thưởng thức âm nhạc mà còn là cơ hội gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh lưu niệm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng.

Ngay từ đợt mở bán sớm vào đầu tháng 10, vé dành cho hội viên đã nhanh chóng được mua hết chỉ sau thời gian ngắn. Đến cuối tháng 10, concert đã cháy vé, cho thấy sự quan tâm lớn của người hâm mộ đối với đêm diễn cá nhân của nam rapper.

Sau hai đêm diễn tại TPHCM thu hút hơn 10.000 khán giả, concert tại Hà Nội tiếp tục cho thấy sức hút của HIEUTHUHAI.

Không gian Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trước giờ mở màn concert.

Sau các đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Mắt Nhắm Mắt Mở dự kiến tiếp tục hành trình tại thị trường quốc tế. Đêm diễn thứ tư của Mắt Nhắm Mắt Mở sẽ diễn ra tại Mỹ vào ngày 29/11. Đây là khởi đầu cho khát vọng đưa concert cá nhân từ quốc nội sang Mỹ, đưa âm nhạc của HIEUTHUHAI nói riêng và nhạc Việt nói chung lan tỏa đến khán giả quốc tế.