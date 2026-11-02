Fermin Lopez thẳng thừng từ chối MU: Tất cả vì tình yêu Barca

MU không che giấu sự quan tâm đến Fermin Lopez nhằm thay thế Bruno Fernandes trong tương lai gần, qua đó xây dựng dự án bóng đá hoàn toàn mới tại Old Trafford.

Tuy vậy, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia khẳng định anh chỉ nghĩ đến việc thành công cùng Barcelona.

Fermin Lopez khẳng định tình yêu với Barca. Ảnh: FCB

Fermin Lopez là một trong những nhân vật nổi bật nhất đội hình Barca mùa này, mới nhất là chiến thắng đậm 6-1 trước Alaves cuối tuần qua.

Tiền vệ tấn công 23 tuổi ghi 1 bàn đẹp mắt và có 2 pha kiến tạo cho Raphinha, dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya đến chiến thắng. Màn trình diễn ấy nối dài khởi đầu mùa giải ấn tượng của anh.

Phong độ tốt của Fermin Lopez không thoát khỏi sự chú ý của các đội bóng khác. Những ngày gần đây, tại Anh, thông tin MU quan tâm đến cầu thủ người xứ Andalusia liên tục rộ lên.

Đội chủ sân Old Trafford đang rà soát thị trường để tìm kiếm viện binh, và cầu thủ Barca được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Giới lãnh đạo MU được cho là sẵn sàng thảo luận với Barca về mức phí chuyển nhượng lên đến 140 triệu euro - con số chưa từng có trong lịch sử đội bóng giàu thành tích nhất thành Manchester.

Nếu diễn ra, Fermin cũng vào top 6 chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá thế giới, đứng thứ 3 chỉ riêng giải bóng đá Anh (Enzo Fernandez và Alexander Isak giữ kỷ lục 145 triệu euro).

Tuy nhiên, Fermin Lopez hoàn toàn không có ý định rời Barcelona. Chính anh khẳng định điều này sau trận thắng Alaves ở vòng 11 La Liga.

“Tôi không quan tâm đến những thông tin kiểu này. Tôi muốn gắn bó với Barca lâu nhất có thể và hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp tại CLB”, Fermin Lopez phản ứng khi được hỏi về sự quan tâm của “Quỷ đỏ”.

Bên cạnh đó, khi ghi bàn vào lưới Alaves, Fermin thể hiện tình yêu và sự cam kết gắn bó với Barca khi hôn lên huy hiệu CLB trên ngực áo.

Fermin Lopez có ảnh hưởng lớn trong lối đá tấn công mà Hansi Flick xây dựng. Anh có 6 bàn thắng - chỉ sau Raphinha (17) và Lamine Yamal (12).

Sau 13 trận trên mọi đấu trường, anh cũng có 6 đường kiến tạo. Trong đội hình Barca, chỉ có Lamine Yamal (11) thực hiện nhiều đường chuyền thành bàn hơn.

Ngoài ra, trong số các cầu thủ Barca dứt điểm từ 5 lần trở lên, Fermin đạt tỷ lệ chính xác cao nhất - lên đến 58,8%. Điều này càng khiến MU thèm muốn, khi so với Bruno Fernandes ở Ngoại hạng Anh: chỉ 24%.

Barca đang bước vào tuần lễ rất quan trọng. Thầy trò Hansi Flick tiếp Aston Villa trên sân nhà Camp Nou ở Champions League (3h ngày 4/11), sau đó đấu Atletico Madrid tại Metropolitano quyết định ngôi đầu La Liga (3h ngày 9/11).