Man United muốn mua tiền đạo của Al-Ahli

Theo thông tin chuyển nhượng mới nhất, ban lãnh đạo Man United đang tích cực tìm kiếm phương án tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Ivan Toney, tiền đạo 30 tuổi hiện khoác áo Al-Ahli, đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Man United cần bổ sung một trung phong có khả năng ghi bàn và tạo ra sự cạnh tranh trên hàng công.

Đội bóng thành Manchester được cho là đã chuyển hướng sang Toney sau khi không còn xem Dominic Calvert-Lewin là mục tiêu ưu tiên.

Toney từng gây ấn tượng mạnh trong thời gian thi đấu tại Premier League, đặc biệt khi còn khoác áo Brentford.

Tiền đạo người Anh sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng, chơi bóng bổng tốt và có thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống cố định.

Kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng là yếu tố khiến chân sút sinh năm 1996 được Man United đánh giá cao. Nếu cập bến Old Trafford, Toney có thể mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho vị trí trung phong.

Tuy nhiên, thương vụ này không đơn giản khi Ivan Toney vẫn còn hợp đồng với Al-Ahli.

Khả năng đàm phán giữa hai câu lạc bộ sẽ phụ thuộc vào mức phí chuyển nhượng cũng như những điều khoản liên quan đến tương lai của tiền đạo người Anh.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin Man United hỏi mua Toney mới dừng ở mức tiếp cận và tìm hiểu khả năng chuyển nhượng. Chưa có xác nhận chính thức về việc hai đội đạt được thỏa thuận.

Dù vậy, việc đưa Ivan Toney vào danh sách ưu tiên cho thấy Man United đang nghiêm túc tìm kiếm một phương án mới cho hàng công.

Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ chờ xem liệu đội chủ sân Old Trafford có thể đưa cựu tiền đạo Brentford trở lại Premier League hay không.