Tân binh của MU thành trò cười

Santos bị chế giễu.

Cuộc đối đầu với Chelsea mang ý nghĩa đặc biệt với Santos, bởi đây là lần đầu tiên anh trở lại Stamford Bridge kể từ khi chuyển sang khoác áo MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội chủ sân Old Trafford đã phải chi tới 50 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền vệ 22 tuổi, đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tăng cường sức mạnh tuyến giữa.

Tuy nhiên, Santos không thể tạo ra dấu ấn tích cực trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Khi Chelsea tổ chức tấn công và Morgan Rogers xâm nhập vùng cấm, tiền vệ người Brazil thực hiện một pha xoạc bóng thiếu chính xác. Động tác phòng ngự của anh không thể ngăn cản đối phương, tạo điều kiện để Rogers tiếp tục tiến về phía khung thành MU và ghi bàn mở tỷ số.

Tình huống này nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Một cổ động viên ví pha bóng của Santos với thao tác bấm nhầm nút trong trò chơi điện tử. Người khác đặt câu hỏi về động tác "xoạc bóng cho có lệ" của tiền vệ người Brazil.

Thậm chí, một số ý kiến còn so sánh tình huống này với lỗi chuyển đổi nhầm sang cầu thủ khác trong tựa game FIFA, khiến đối phương có thể thoải mái dẫn bóng xuyên qua hàng phòng ngự.

Pha xoạc bóng cho có lệ của Santos khi MU nhận bàn thua.

Những phản ứng tiêu cực càng khiến Santos chịu thêm áp lực sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng. Theo truyền thông Anh, tiền vệ này thực tế không nằm trong nhóm mục tiêu ưu tiên ban đầu của MU. HLV Michael Carrick từng nhắm đến Elliot Anderson, Mateus Fernandes, Aurelien Tchouameni và Ederson trước khi đội bóng quyết định chiêu mộ Santos từ Chelsea.

Màn trình diễn thất vọng của cầu thủ 22 tuổi cũng không kéo dài trọn vẹn trận đấu. Anh bị rút khỏi sân ngay sau phút 60, trong bối cảnh MU cần tìm kiếm bàn gỡ.

Santos phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, đặc biệt khi mức phí chuyển nhượng khổng lồ khiến mọi màn trình diễn của anh đều bị đặt dưới sự soi xét.

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