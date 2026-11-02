Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng chào mừng 8 năm CLB Quảng cáo Hà Nội

Giải đấu quy tụ bốn đội bóng gồm FC Quảng cáo Quảng Ninh, FC Quảng cáo Hải Dương, FC Quảng cáo Thanh Hóa và đội chủ nhà FC Quảng cáo Hà Nội. Đây đều là những đội bóng có phong trào thể thao tích cực, đại diện cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại địa phương.

Trên sân cỏ, các cầu thủ đã cống hiến những trận đấu sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng đẹp mắt. Các đội thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, kỹ thuật và quyết tâm, đồng thời duy trì sự đoàn kết, tôn trọng đối thủ và tinh thần giao lưu hữu nghị.

Sau bốn trận tranh tài, FC Quảng cáo Hải Dương xuất sắc giành Cúp Vô địch. FC Quảng cáo Quảng Ninh đoạt Cúp Bạc, FC Quảng cáo Thanh Hóa giành Cúp Đồng và đội chủ nhà FC Quảng cáo Hà Nội nhận giải Phong cách.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, ban tổ chức còn trao những danh hiệu cá nhân nhằm ghi nhận thành tích và dấu ấn chuyên môn của các cầu thủ, gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Với vai trò đơn vị đăng cai, CLB bóng đá Quảng cáo Hà Nội đã có sự chuẩn bị chu đáo, từ công tác tổ chức, điều phối các trận đấu đến hoạt động đón tiếp các đội khách. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, giải đấu được tổ chức bài bản, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đội bóng tham dự.

Thành công của chương trình cho thấy sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các chi hội quảng cáo địa phương đối với phong trào văn hóa, thể thao trong ngành. Đây cũng là dịp để các hội viên, doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó, chia sẻ và mở rộng các hoạt động kết nối.

Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, giải đấu còn góp phần xây dựng môi trường giao lưu tích cực, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức, đơn vị trong cộng đồng quảng cáo. Những hoạt động thể thao như vậy tạo thêm không gian kết nối ngoài công việc chuyên môn, qua đó củng cố quan hệ hợp tác và sự gắn bó giữa các địa phương.

Giải bóng đá tứ hùng năm nay đồng thời là hoạt động kỷ niệm 8 năm thành lập CLB bóng đá Quảng cáo Hà Nội và hướng tới Đại hội VI Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026. Qua đó, chương trình góp phần tạo không khí thi đua, giao lưu sôi nổi trong cộng đồng quảng cáo trước thềm sự kiện quan trọng của ngành.

Khép lại với những danh hiệu được trao và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào thể thao trong việc gắn kết hội viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết và xây dựng cộng đồng quảng cáo Việt Nam năng động, phát triển.