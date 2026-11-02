Máy bay chở 9 người lao xuống khu dân cư Mỹ, bùng thành quả cầu lửa

Khoảnh khắc máy bay chở 9 người lao xuống đất, bùng thành quả cầu lửa Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc máy bay tư nhân lao xuống đất, bùng thành quả cầu lửa dữ dội tại bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Chiếc máy bay tư nhân Learjet 60 gặp nạn vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương) tại khu vực Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Theo CBS Austin, máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, dự kiến hạ cánh tại sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Tuy nhiên, khi bay qua khu vực Palm Beach, máy bay bất ngờ lao xuống mặt đất, gây ra vụ nổ lớn.

Hiện trường nằm gần giao lộ Military Trail và Đại lộ số 10 North, không xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump.

Những đoạn video được người dân ghi lại cho thấy một quả cầu lửa bùng lên sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc cao, trong khi các mảnh vỡ văng khắp khu vực, khiến lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết vụ tai nạn tạo ra một hố lớn trên mặt đất, với các mảnh vỡ nằm rải rác trên phạm vi rộng. Theo thông tin ban đầu, giới chức chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào dưới mặt đất.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay với hố lớn trên mặt đất và các mảnh vỡ ở nhiều nơi trên đường. Ảnh: Reuters, WPEC

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa hạt Palm Beach đã được điều động tới hiện trường ngay sau vụ việc. Tuyến đường Military Trail, đoạn giữa Cresthaven Boulevard và Đại lộ số 10 North, bị phong tỏa cả hai chiều để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy gọi đây là thảm kịch kinh hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

"Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang cử một nhóm tới hiện trường để hỗ trợ cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân", ông Duffy viết trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Learjet 60 đã giảm độ cao đột ngột với tốc độ khoảng 106 m/s trước khi gặp nạn. Thời điểm đó, khu vực West Palm Beach có nhiều mây, mưa và giông, song chưa có bằng chứng xác nhận thời tiết là nguyên nhân tai nạn.

Hồ sơ của FAA cho thấy máy bay được đăng ký dưới tên công ty LR60271 LLC, có địa chỉ tại Wilmington, bang Delaware. Sân bay Austin-Bergstrom xác nhận đây là chuyến bay hàng không tư nhân, không phải chuyến bay thương mại, đồng thời cho biết không nắm thông tin về hành khách, phi hành đoàn hoặc đơn vị vận hành.

Danh tính 9 nạn nhân chưa được công bố. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ chủ trì điều tra, với sự hỗ trợ của FAA.