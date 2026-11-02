7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hết án treo giò, sẵn sàng trở lại sân cỏ

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hết án treo giò của FIFA,

Theo truyền thông Malaysia, những cầu thủ được phép trở lại thi đấu gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây là nhóm cầu thủ từng bị FIFA kỷ luật vào tháng 9/2025 do sử dụng hồ sơ không hợp lệ nhằm chứng minh tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Vụ việc khiến mỗi cầu thủ phải nhận án đình chỉ 12 tháng, trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 11 tỷ đồng.

Sau khi kháng cáo không thành công tại FIFA, FAM tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong quá trình xem xét, CAS từng tạm hoãn thi hành án, tạo điều kiện để các cầu thủ trở lại sân cỏ trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, đến ngày 5/3/2026, CAS quyết định giữ nguyên thời hạn đình chỉ 12 tháng, đồng thời điều chỉnh phạm vi áp dụng. Theo đó, các cầu thủ chỉ bị cấm tham gia những trận đấu chính thức, thay vì bị đình chỉ toàn bộ hoạt động bóng đá.

Đáng chú ý, Jon Irazabal và Joao Figueiredo dự kiến cùng CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League Elite vào ngày 3/11. Trong khi đó, Hector Hevel và Gabriel Palmero cũng đang chờ cơ hội tái xuất tại các giải đấu ở Malaysia.

Dù đã hoàn tất án đình chỉ, khả năng trở lại đội tuyển quốc gia của 7 cầu thủ vẫn chưa được đảm bảo. Họ phải tiếp tục đáp ứng các quy định về tư cách thi đấu quốc tế của FIFA, trong đó có yêu cầu cư trú liên tục 5 năm đối với những trường hợp thuộc diện áp dụng.

Bê bối nhập tịch từng gây chấn động bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt sau khi Malaysia sử dụng nhóm cầu thủ này trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025. Việc các cầu thủ lần lượt trở lại sân cỏ vì thế tiếp tục thu hút sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa hai đội tuyển vẫn nhận được nhiều chú ý.