Bóng bàn Việt Nam được treo thưởng bao nhiêu cho Huy chương Vàng Đông Nam Á ?

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cung cấp ngày 2/11, tại buổi gặp mặt, động viên đội tuyển trước ngày lên đường dự giải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã công bố mức thưởng 50 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng, 30 triệu đồng cho Huy chương bạc và 20 triệu đồng cho Huy chương đồng.

Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Ảnh: MD

Phó Chủ tịch Liên đoàn Tống Đức Thuận cũng công bố mức thưởng lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các thành tích tương ứng.

Như vậy, tổng mức thưởng từ hai lãnh đạo Liên đoàn dành cho mỗi vận động viên giành Huy chương Vàng là 80 triệu đồng; Huy chương Bạc là 50 triệu đồng và Huy chương Đồng là 30 triệu đồng.

Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra tại Malaysia trong tháng 11.

Tay vợt Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc. Ảnh: MD

Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026 với 10 vận động viên, 2 huấn luyện viên, thi đấu đầy đủ các nội dung đơn, đôi, hỗn hợp. Những tay vợt vẫn rất quen thuộc, tiêu biểu như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức, Mai Hoàng Mỹ Trang... đều có mặt tại giải.

Đáng chú ý, đội tuyển thiếu vắng Nguyễn Khoa Diệu Khánh do tay vợt của Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị chấn thương. Đây là sự thiếu hụt đáng tiếc bởi Diệu Khánh từng giành Huy chương vàng nội dung đơn nữ tại giải đấu năm 2024.

Ở kỳ giải cách đây hai năm, Bóng bàn Việt Nam từng có 4 lần góp mặt trong các trận chung kết, giành 1 Huy chương vàng đơn nữ và 3 Huy chương bạc ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nữ. Thành tích này là cơ sở để đội tuyển đặt mục tiêu tiếp tục cạnh tranh huy chương tại giải năm nay.