Arsenal và bài học của sự lì lợm

Ngôi đầu Premier League là thành quả đến từ sự lì lợm và bản lĩnh của thầy trò Mikel Arteta. Tận dụng thời điểm Man City sảy chân với 2 trận thua liên tiếp, Arsenal đã chớp thời cơ để vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ sự ổn định đáng kinh ngạc.

Sự lì lợm là phẩm chất tiên quyết mà một đội bóng lớn cần phải có. Bởi trong các cuộc đua danh hiệu, việc giữ ổn định phong độ xuyên suốt một mùa giải với nhiều đấu trường khác nhau không phải một vấn đề đơn giản.

Chắc chắn sẽ có chấn thương, điểm rơi phong độ, hay những giai đoạn quá tải do thi đấu trên nhiều mặt trận. Trong hoàn cảnh đó, một huấn luyện viên giỏi không phải người có thể miễn nhiễm với toàn bộ khó khăn, mà là người biết thích nghi để đưa đội bóng của mình hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Sự lì lợm còn là yếu tố đưa thầy trò Mikel Arteta vượt qua nhiều đối thủ lớn. Ví dụ như ở màn chạm trán Liverpool, dù cầm bóng ít hơn đối thủ (44% so với 56% - theo Sofascore) và phải thi đấu tại Anfield, Arsenal vẫn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương để giành trọn 3 điểm.

Sự lì lợm là điều khiến Arsenal quay trở lại vị thế "ông lớn" tại Anh (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, ở phút 16, thủ môn Alisson có đường chuyền lên thiếu chính xác, tạo điều kiện để Martin Odegaard áp sát và khiến đội chủ nhà mất quyền kiểm soát bóng. Arsenal lập tức chuyển trạng thái tấn công. Declan Rice thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong. Trận đấu được định đoạt bởi cú dứt điểm của Kai Havertz, khi tiền đạo người Đức băng vào đúng thời điểm, ấn định tỉ số 1-0.

Nhiều năm về trước, Arsenal phải sống dưới cái bóng của biệt danh “nhà trẻ” đầy tính châm chọc. Dưới thời Mikel Arteta, họ đã quay trở lại vị thế vốn có, với chức vô địch Premier League sau hơn 20 năm chờ đợi.

Đã qua rồi, cái ngày mà cứ đến tầm tháng 3-4 người ta lại chứng kiến Pháo thủ thành London hụt hơi, và để vuột mất các danh hiệu một cách đầy tiếc nuối. Nhưng sự lì lợm của thầy trò Mikel Arteta vẫn còn thiếu chút gì đó, để họ có thể xưng vương tại châu Âu.

Mikel Arteta còn nhiều việc phải làm nếu muốn Arsenal xưng vương tại châu Âu (Ảnh: Getty Images)

Bởi tại Champions League, Arsenal sẽ phải đối đầu với những đối thủ ngang tầm, thậm chí trên cơ họ như PSG hay Real Madrid. Đó là những trận đấu không chấp nhận bất kỳ sai số nào, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để Pháo thủ phải ôm hận.

Trận chung kết tại Budapest mùa trước là cơ sở cho nhận định ấy, khi tình huống dẫn đến quả penalty của Dembele chính là bước ngoặt khiến thầy trò Mikel Arteta đánh mất chức vô địch dù họ là đội nhập cuộc tốt hơn.

Nhìn lại, ở mùa giải này Arsenal vẫn có những cú sảy chân đáng tiếc, như trận thua bất ngờ trước đội bóng tí hon Fleetwood Town tại Carabao Cup. Mikel Arteta và toàn đội cần phải cẩn trọng hơn nữa, trước khi những sai lầm tiếp tục khiến họ phải trả giá bằng các danh hiệu.

Dẫu vậy, bản lĩnh của họ là điều không ai có thể nghi ngờ, đặc biệt là sự lì lợm đã thành thương hiệu tại các đấu trường lớn như Premier League và Champions League. Trong một cuộc đua đường dài, Arsenal vẫn là ứng cử viên sáng giá cho bất kỳ danh hiệu lớn nào.