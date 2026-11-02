HLV Polking: Công an Hà Nội phải làm tốt hơn nữa để vượt qua Kyoto Sanga (Nhật Bản)

HLV Công an Hà Nội Alexandre Polking và tiền vệ Lê Văn Đô họp báo trước trận đấu. (Nguồn: Công An Hà Nội FC)

Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port, CAHN quyết tâm giành kết quả tốt nhất trước Kyoto Sanga khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, ở lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.

“Trận gặp Shanghai Port có tính chất quan trọng. CAHN muốn góp mặt ở vòng knock-out Cúp C1 châu Á, vì vậy toàn đội phải nỗ lực hết mình. Ở trận sân nhà gần nhất, CAHN chơi hay trước Kashima, nhưng đội phải làm tốt hơn nữa trước Kyoto Sanga để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”, HLV Polking phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu.

Dù có lợi thế sân nhà cùng sự tự tin rất cao, nhưng HLV Polking thừa nhận CAHN đang trải qua lịch thi đấu dày đặc, ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Đây chính là vấn đề lớn với đội bóng ngành Công an khi chạm trán Kyoto Sanga.

“Chúng tôi có một ngày nghỉ sau trận gặp SLNA. Một số cầu thủ cần thêm thời gian hồi phục để lấy lại thể trạng. Hy vọng đội có lực lượng tối ưu nhất”, thuyền trưởng CAHN nói.

Đánh giá về đối thủ, HLV Polking cho biết: "Chúng tôi có lịch thi đấu rất khó, khi phải gặp 5 đội Nhật Bản ở vòng bảng. J-League là giải đấu đẳng cấp số một châu Á. Bóng đá Nhật Bản cũng rất mạnh. Kyoto Sanga có hơn 100 năm lịch sử, dù rằng họ đang không có thứ hạng tốt ở giải vô địch quốc gia.

Đội bóng này có nhiều ngoại binh chất lượng, phần lớn đến từ Brazil. Trận gặp Sanga rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chơi với tinh thần không có gì để mất".

Trận CAHN vs Kyoto Sanga diễn ra vào lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.