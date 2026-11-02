Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An là nhà đương kim vô địch, đăng quang tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. (Ảnh: BTC).

Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc họp báo. (Ảnh: BTC).

Theo Ban tổ chức, giải diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại sân Vinpearl Golf Léman (TP Hồ Chí Minh), với 4 nội dung tranh tài gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng với 4 bộ huy chương tại Đại hội.

Ra đời từ năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, trở thành một trong những sân chơi quan trọng của golf Việt Nam. Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, giải được đưa vào hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp trong nước, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo cơ hội cho các vận động viên khẳng định năng lực.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi kết quả giải đấu được tính trong hệ thống huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc. Theo đó, các golfer không chỉ cạnh tranh danh hiệu cá nhân mà còn thi đấu vì thành tích chung của địa phương, ngành mình đại diện. Đây cũng là dịp để các đoàn thể thao đánh giá chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh của bộ môn golf.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ bên cạnh các nội dung cá nhân. Ở nội dung cá nhân, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play) qua 3 vòng, mỗi vòng 18 hố, không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. Người có tổng số gậy thấp nhất sau 54 hố giành chức vô địch.

Kết quả cá nhân đồng thời là căn cứ lựa chọn, xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp. Các đội đồng đội nam thi đấu 3 trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm 2 trận đối kháng đơn. Thể thức này đòi hỏi các đoàn không chỉ có vận động viên đạt thành tích cá nhân tốt mà còn phải tính toán chiến thuật, phân bổ lực lượng và phát huy tinh thần thi đấu tập thể.

Bên cạnh cuộc đua huy chương, giải tiếp tục là cơ hội để các golfer trẻ thể hiện năng lực. Những mùa giải gần đây ghi nhận sự đăng quang của nhiều gương mặt trẻ như Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh ở nội dung nam và Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An ở nội dung nữ.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận, thúc đẩy các địa phương đầu tư phát triển golf thành tích cao, đồng thời tạo điều kiện để vận động viên tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tại các đấu trường khu vực và quốc tế.