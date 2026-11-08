Mường Động là một trong bốn vùng Mường lớn của khu vực Hòa Bình, nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được các thế hệ gìn giữ và trao truyền qua nhiều đời. Với cộng đồng gồm bốn dân tộc Mường, Dao, Kinh, Thái cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số, vùng đất này không chỉ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn mang đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc. Nhận thức rõ giá trị đó, cấp ủy, chính quyền xã Mường Động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, từng bước đưa các giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.