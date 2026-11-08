ĐNCT - Nguyễn Thị Như Hiền sinh năm 1990, quê Quảng Nam (cũ), là một cây bút mới nhưng đã sớm tạo được dấu ấn trên văn đàn bằng những giải thưởng và 6 cuốn sách được xuất bản. Trong những trang văn của chị là một thế giới không ồn ào và thường kết tinh từ những điều nhỏ bé. Nhưng từ những chất liệu giản dị ấy, nhà văn mở ra những câu chuyện về tình thân, quê hương, ký ức và cách con người đối đãi với nhau.