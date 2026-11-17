Từ ngày 21 đến 24/11/2026, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và một số không gian văn hóa tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động thuộc chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Sự kiện gồm biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm làng nghề và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Trong đó, lễ khai mạc sáng 21/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm là điểm nhấn, với chương trình nghệ thuật kết hợp diễu hành di sản.

Sân khấu chính của sự kiện gây bất ngờ về độ hoành tráng.

Theo Tổng Đạo diễn Hoàng Công Cường, lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương lúc 7h, tiếp đó là đại thực cảnh Trống hội Thăng Long vào 7h30, mở màn cho chương trình nghệ thuật gồm ba chương: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà Thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Sân khấu được thiết kế trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, với hình tượng đôi rồng hướng về vòng tròn trung tâm. Thiết kế này gợi nhắc tên gọi Thăng Long và dấu mốc vua Lý Thái Tổ dời đô, đồng thời thể hiện ý tưởng hội tụ các giá trị văn hóa từ nhiều vùng miền.

Tổng Đạo diễn Hoàng Công Cường tiết lộ nhiều hoạt động thú vị diễn ra trong chương trình.

Nội dung chương trình lần lượt tái hiện những câu chuyện về nguồn cội và lịch sử dân tộc, từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Thánh Gióng đến Chiếu dời đô và Hoàng thành Thăng Long. Các đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ và Thăng Long Tứ Trấn. Bên cạnh đó, hoạt động Bách Hoa Bộ Hành với các trang phục cổ truyền cũng góp mặt trong chương trình.

Ở chương “Hà Thành phồn hoa”, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian được giới thiệu như ca trù, xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng Mường và kéo co truyền thống. Chương cuối “Thủ đô hội nhập” chuyển sang sắc thái hiện đại với các tiết mục ca ngợi Hà Nội và hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ phát triển, kết nối quốc tế.

Hoạt động diễu hành di sản gây chú ý khi có khoảng 10.000 người tham gia.

Đáng chú ý, hoạt động diễu hành di sản có sự tham gia của nghệ nhân, phường rối, giáo phường ca trù, câu lạc bộ nghệ thuật và đại diện các làng nghề. Nhiều sản phẩm thủ công truyền thống của Hà Nội được giới thiệu như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, nón Chuông, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, quạt giấy Chàng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá và tăm hương Quảng Phú Cầu. Sắc hoa Tây Tựu, hoa đào Nhật Tân cũng góp mặt trong hoạt động giới thiệu văn hóa làng nghề.

Chương trình nghệ thuật dự kiến có sự tham gia của nhóm Oplus, cùng các ca sĩ: Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Tú và Trần Ngọc Ánh. Phần dẫn chương trình do MC Hữu Bằng và MC Mỹ Lan đảm nhiệm. Sự kiện dự kiến được phát trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Nội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức giới thiệu các giá trị lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống trong không gian công cộng. Việc đưa di sản vào hoạt động biểu diễn, diễu hành và trải nghiệm cũng tạo cơ hội để công chúng tiếp cận trực tiếp với những thực hành văn hóa đang được cộng đồng gìn giữ.