Qua hoạt động tham quan, tìm hiểu và giao lưu, các thành viên trong Đoàn có dịp khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời cảm nhận sự gắn kết văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên thăm Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây.

Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây lưu giữ những tư liệu, hiện vật phản ánh lịch sử và đời sống văn hóa của 12 dân tộc sinh sống lâu đời tại địa phương. Từ trống đồng, trang phục đến thổ cẩm, mỗi hiện vật kể câu chuyện về bản sắc và sự trao truyền qua các thế hệ. Những nét tương đồng trong sinh hoạt, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian cho thấy sự giao thoa, gần gũi giữa các cộng đồng dân tộc hai bên biên giới.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên nghe giới thiệu về các giá trị âm nhạc truyền thống.

Bảo tàng Âm nhạc là nơi trưng bày, trình diễn nhiều nhạc cụ truyền thống của các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tại Bảo tàng Âm nhạc dân tộc Quảng Tây, sự đồng điệu được cảm nhận qua thế giới nhạc cụ truyền thống. Thành lập tháng 6-2015, nằm trong khuôn viên Nam Hồ của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Bảo tàng lưu giữ hơn 1.600 bộ hiện vật, đồng thời giới thiệu nhạc cụ Đông Nam Á, trong đó có đàn bầu, đàn tơ rưng của Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên nghe sinh viên Việt Nam biểu diễn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã nghe sinh viên Việt Nam đang học tập tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây biểu diễn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Những giai điệu quen thuộc được thể hiện trên đất bạn mang đến không khí gần gũi, ấm áp, thể hiện tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của các sinh viên xa nhà.

Qua hoạt động giao lưu, các sinh viên có dịp giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện vai trò cầu nối văn hóa của thế hệ trẻ hai nước.

Các đại biểu tìm hiểu những nhạc cụ truyền thống được trưng bày tại Bảo tàng.

Nhiều năm qua, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã đào tạo nhiều khóa sinh viên Việt Nam về âm nhạc, múa, quản lý văn hóa; các cơ sở nghệ thuật hai nước cũng duy trì giao lưu, biểu diễn và hợp tác đào tạo tài năng trẻ.

Chuyến thăm thể hiện sự trân trọng của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đối với văn hóa truyền thống, đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác giữa Thái Nguyên và Quảng Tây trong đào tạo nghệ thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu và bảo tồn di sản.