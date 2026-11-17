Các đại biểu theo dõi toàn bộ chương trình tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn cùng các đại biểu theo dõi toàn bộ chương trình, từ phần nghi thức đến các tiết mục nghệ thuật chào mừng, nội dung công bố chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp”, nghi thức trao đèn cho đại diện các nhà cổ trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan.

Các đại biểu theo dõi toàn bộ chương trình tại buổi tổng duyệt.

Qua tổng duyệt, các ý kiến đánh giá, dù chương trình được chuẩn bị trong thời gian khá ngắn, với khối lượng công việc lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực, phối hợp của các sở, ngành, đơn vị và ê-kíp thực hiện, các phần nghi thức và nghệ thuật cơ bản được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức. Thời lượng phần lễ và chương trình nghệ thuật cơ bản bảo đảm khoảng 90 phút.

Quang cảnh buổi tổng duyệt chương trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng góp ý một số nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc kiểm soát thời lượng, bảo đảm các tiết mục nghệ thuật được chuyển tiếp liên tục, không để xảy ra khoảng ngắt quãng trong chương trình truyền hình trực tiếp; đồng thời, nghiên cứu phương án chuyển cảnh trên màn hình LED phù hợp, tránh tình trạng màn hình tắt hoặc xuất hiện khoảng trống giữa các tiết mục.

Đối với phần hình ảnh trình chiếu, các ý kiến đề nghị rà soát, lựa chọn hình nền phù hợp với nội dung, chủ đề từng tiết mục; khắc phục tình trạng hình ảnh minh họa chưa tương thích, sử dụng hình ảnh trùng lặp hoặc có chi tiết chưa phù hợp. Đồng thời, cần hạn chế sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, tăng cường hình ảnh thực tế, có tính đặc trưng, bảo đảm tính chân thực và sức thuyết phục.

Các ý kiến cũng đề nghị rà soát kỹ thiết kế sân khấu, hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, biểu tượng và các chi tiết trong phần trình chiếu để bảo đảm sự thống nhất với chủ đề chương trình. Những nội dung được góp ý cần được các bộ phận chuyên môn và ê-kíp thực hiện nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, liền mạch và tạo ấn tượng tốt đối với đại biểu, Nhân dân và du khách.