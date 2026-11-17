Ẩm thực miền Trung nổi bật với vị cay, mặn đậm, ít béo, gồm hai trường phái là cung đình Huế tinh tế và dân dã duyên hải mộc mạc. Các món tiêu biểu gồm bún bò Huế, mì Quảng, cao lầu Hội An, bánh bèo, cơm hến, bánh tráng cuốn thịt heo và bún cá Nha Trang. Trong đó, cơm gà, bánh bèo và mì Quảng là những món dễ làm tại nhà nhất.

Nét đặc trưng của ẩm thực miền Trung

Khí hậu khắc nghiệt hình thành thói quen ăn mặn, cay và tiết kiệm. Việc ăn ớt còn chịu ảnh hưởng từ văn hóa Champa. Món ăn thường ít béo, ít chua, ngọt vừa và thích vị chát nhẹ.

Ẩm thực cung đình Huế cầu kỳ, bày biện nhỏ xinh. Huế có hơn 1.300 món ăn và thức uống, chia ba hệ: cung đình, chay và dân gian. Trong khi đó, vùng duyên hải như Quảng, Bình Định, Khánh Hòa mộc mạc và nhiều hải sản, nên ẩm thực miền Trung không chỉ có Huế.

Để hiểu vị của các món, bạn cần biết bốn nhóm gia vị và nước chấm quen thuộc:

Mắm ruốc, mắm nêm: nền vị của nhiều món nước và nước chấm.

Củ nén, mẻ: tạo mùi thơm và vị chua dịu.

Rau răm, lá lốt: ăn kèm, át mùi tanh.

Ớt: cay rõ, thường dọn riêng.

Món ngon miền Trung nên thử theo nhóm

Quán xá thay đổi nhanh, vì vậy hãy hỏi người địa phương hoặc kiểm tra giờ mở cửa trước khi đi.

Món chính và món nước

Bún bò Huế: nước dùng đỏ cay, thơm sả và mắm ruốc, có bắp bò, giò heo. Ăn cùng rau sống thái mảnh, bắp chuối, chanh, ớt.

Mì Quảng: sợi mì vàng màu nghệ, chan xâm xấp nước, ăn với bánh tráng nướng, đậu phộng rang, rau sống, rau muống chẻ.

Cao lầu: đặc sản Hội An, sợi dai, thịt xíu, tóp mỡ, rau sống, chỉ rưới ít nước sốt.

Cơm hến: món của cồn Hến, Huế, vị cay, mặn, thơm mùi hến, kèm bát nước hến nóng.

Cơm gà Đà Nẵng: cơm vàng óng nấu bằng nước luộc gà và nghệ, ăn cùng gà xé, hành tím, rau răm.

Bánh tráng cuốn thịt heo: thịt heo luộc cuốn rau sống, chấm mắm nêm.

Bánh và món ăn vặt

Bánh bèo hấp trong chén nhỏ, rắc tôm chấy, tóp mỡ, chan nước mắm ngọt cay. Bánh nậm, bánh bột lọc, bánh khoái, nem lụi và bánh mì que Đà Nẵng (dài khoảng 30 cm, giòn, ăn nóng) cũng là những lựa chọn quen thuộc.

Hải sản vùng ven biển

Bún cá Nha Trang có nước dùng thanh từ cá, chả cá, tùy quán có thêm sứa. Ngoài ra còn có nem nướng Nha Trang, bánh xèo mini Quy Nhơn và bún rạm Quy Nhơn với vị ngọt tự nhiên từ rạm.

4 công thức ẩm thực miền Trung dễ nấu tại nhà

Các món dưới đây dùng nguyên liệu dễ mua ở chợ và siêu thị, mỗi công thức cho khoảng 3-4 người ăn.

1. Mì Quảng tôm thịt (khoảng 60 phút)

Chuẩn bị: 500 g mì Quảng tươi, 300 g tôm, 300 g thịt ba chỉ, 3 củ nén (hoặc hành tím), 1 thìa cà phê bột nghệ, 2 thìa canh dầu ăn, 600 ml nước xương hoặc nước thường, đậu phộng rang, bánh tráng nướng, rau sống.

Ướp tôm, thịt thái miếng với nghệ, hành, hạt nêm, nước mắm trong 15 phút.

Làm nóng dầu vừa phải, không để bốc khói, rồi phi củ nén cho thơm.

Cho thịt vào xào săn, thêm tôm, rót nước xâm xấp và ninh lửa nhỏ khoảng 20 phút.

Chần mì qua nước sôi, cho vào tô, chan ít nước, thêm đậu phộng, bánh tráng, rau sống.

Kiểm tra: thịt chín kỹ, hết hồng; tôm đổi màu đỏ cam và săn lại.

2. Bún bò Huế (khoảng 2 giờ)

Chuẩn bị: 1 kg xương heo, 500 g bắp bò, 4 cây sả, 2 thìa canh mắm ruốc, 2 thìa ớt băm, 600 g bún, 2 lít nước.

Chần xương qua nước sôi, rửa sạch, ninh 1-2 giờ với sả đập dập.

Luộc bắp bò khoảng 40 phút đến khi đũa xiên xuyên qua dễ, ngâm nước lạnh rồi thái lát.

Hòa mắm ruốc với nước ấm, để lắng, lọc phần trong cho vào nồi.

Phi sả, ớt với ít dầu, cho vào nước dùng và nêm vừa miệng.

Chan nước thật sôi lên bún và thịt.

Mẹo: nêm mắm từ từ, đừng nêm một lần.

3. Bánh bèo chén (khoảng 45 phút)

Chuẩn bị: 250 g bột gạo, 50 g bột năng, 500 ml nước, 300 g tôm, hành lá, nước mắm pha ngọt cay.

Pha bột với nước, thêm chút muối, để nghỉ 30 phút.

Quét dầu vào chén, đổ khoảng 2 thìa bột mỗi chén.

Hấp lửa vừa 8-10 phút đến khi bánh trong và chín hẳn.

Xào tôm băm với hành, nêm vừa, rắc lên bánh.

Chan nước mắm pha ngọt cay.

Mẹo: nước hấp phải sôi trước khi xếp chén, bánh mới có lõm đẹp.

4. Cơm gà kiểu Đà Nẵng (khoảng 60 phút)

Chuẩn bị: 1 con gà ta nhỏ khoảng 1,2 kg, 3 chén gạo, 1 củ nghệ nhỏ, rau răm, hành tím, nước mắm.

Luộc gà với muối đến chín tới xương; chọc đùi thấy nước trong, không còn hồng.

Giã nghệ riêng, vắt lấy nước.

Nấu gạo với nước luộc gà và nước nghệ, lượng nước như nấu cơm thường.

Xé gà, trộn rau răm, hành tím, nêm chút tiêu.

Mẹo: giã nghệ riêng để khỏi dây màu.

Lưu ý an toàn: không để dầu bốc khói khi phi hành, và cẩn thận hơi nóng khi mở nồi hầm hoặc xả hơi nồi áp suất.

Dụng cụ bếp giúp nấu nhanh và dễ hơn

Nồi áp suất: rút ngắn thời gian ninh xương cho bún bò Huế, mì Quảng mà nước vẫn ngọt.

Nồi cơm điện: nấu cơm gà bằng nước luộc gà đều hạt, tiện tay hấp bột bánh bèo.

Bếp từ hoặc bếp hồng ngoại: chỉnh lửa ổn định, dễ giữ nước dùng sôi nhẹ khi xào tôm thịt, phi củ nén.

Máy xay: nghiền đồng đều nước chấm, sả, tỏi, củ nén, đỡ công giã tay.

Mẹo thưởng thức và mua đặc sản làm quà

Cơm hến ngon nhất khi dùng cơm nguội khô hạt, bạn húp bát nước hến nóng riêng để giảm cay. Bánh mì bột lọc nên ăn nóng ngay vì mang đi xa dễ ỉu do hơi nước từ nhân. Người ăn cay kém nên gọi ớt riêng và dặn bớt mắm.

Khi mua nước mắm, tương ớt, bánh làm quà, hãy lưu ý:

Xem nhãn: tên cơ sở, địa chỉ, ngày sản xuất, hạn dùng, thành phần.

Kiểm tra nắp, chai, túi còn kín, không phồng, không rò rỉ.

Gói nước mắm, tương ớt trong túi nilon, đặt giữa quần áo khi đi xa.

Chọn bánh ít lá gai ở nơi bán uy tín, ăn sớm, bảo quản chỗ mát; bánh đã mở thì để ngăn mát.

Câu hỏi thường gặp

Đặc sản miền Trung nào nên mua làm quà?

Bạn có thể chọn nước mắm, tương ớt, mắm ruốc, bánh tráng, bánh ít lá gai, mè xửng, kẹo cu đơ. Ưu tiên hàng có nhãn rõ nguồn gốc, còn hạn dùng, bao bì kín.

Mì Quảng ăn kèm với gì?

Mì Quảng ăn với bánh tráng nướng bẻ nhỏ, đậu phộng rang, rau sống, rau muống chẻ và ớt. Nước dùng chỉ chan xâm xấp để sợi mì không bị nhão.

Đi Huế buổi tối nên ăn gì?

Buổi tối ở Huế hợp với chè Huế, bánh bột lọc, bánh mì kẹp bột lọc nướng và cuốn tôm chua. Nhiều hàng bán từ chiều, nên bạn hãy kiểm tra giờ bán trước khi đi.

Ẩm thực miền Trung khác miền Bắc và miền Nam ở điểm nào?

Miền Trung cay và mặn đậm hơn. Ẩm thực miền Bắc thanh nhẹ, còn ẩm thực miền Nam ngọt hơn và dùng nhiều nước cốt dừa, rau thơm. Người ăn nhạt nên dặn bớt mắm, ớt khi gọi món.

Có thể thấy, mỗi món từ bún bò Huế, mì Quảng đến cơm hến và bún cá Nha Trang là một cách hiểu vùng đất này. Hãy thử ăn tại chỗ, rồi vào bếp làm lại cho cả nhà.