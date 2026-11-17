Chiều 17/11, PV Báo Xây dựng có mặt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh - nơi diễn ra Lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lợi Tháp Nhạn.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Nghệ An, do Ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tỉnh ủy - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tổ chức.

Theo ghi nhận từ chiều, rất đông tăng ni phật tử, nhà nghiên cứu, người dân đã có mặt để chuẩn bị cho sự kiện Đại lễ cung rước Bảo vật quốc gia - Hộp đựng Xá Lợi Tháp Nhạn.

Rất đông lực lượng các đơn vị của Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt dọc tuyến đường Đào Tấn để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT).

Đại lễ cung rước Hộp đựng Xá Lợi Tháp Nhạn diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Bà Phan Thị Sơn (83 tuổi, ở xóm Tiến Yên, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) vui mừng khi được trực tiếp chiêm bái hộp đựng xá lợi Phật. Dù nhà ở Yên Thành, bà cùng đoàn đã có mặt từ khoảng 15h để chờ đón khoảnh khắc ý nghĩa này. Bà chia sẻ sẽ tiếp tục nỗ lực sống tốt, hướng theo những lời Phật dạy.

Cùng chung niềm xúc động, bà Phan Thị Dần (77 tuổi, ở khối Hồng Thái, phường Quỳnh Mai, Nghệ An) vui mừng chia sẻ khi được tham gia chiêm bái xá lợi Phật. Bà cho biết, đây là dịp để tăng ni, phật tử và người dân bày tỏ lòng thành kính, cầu mong quốc thái dân an.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Hộp đựng xá lợi Phật được làm bằng vàng ròng với những hoa văn tinh xảo; được phát hiện qua cuộc khai quật khảo cổ học năm 1986 tại di tích Tháp Nhạn, Nam Đàn (nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu).

Chiếc hộp vàng có kích thước dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200g, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội. Nắp hộp trang trí hoa cúc 6 cánh, thân hộp có dải hoa sen cách điệu. Hộp đựng Xá Lợi Tháp Nhạn được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận là Bảo vật quốc gia vào ngày 25/12/2017.

Trải qua gần 1.400 năm, Bảo vật là di sản đặc biệt quý hiếm, là hiện vật độc bản duy nhất chỉ có ở Nghệ An, là minh chứng đặc biệt quý giá về lịch sử Phật giáo trên vùng đất Nghệ An.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đoàn đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lợi Tháp Nhạn.

Từ nay, bảo vật có điều kiện hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa cộng đồng đáp ứng sự mong đợi của các nhà nghiên cứu, chư tăng, ni, phật tử, nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.

Tối 17/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh Tuần đã diễn ra Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 17 - 24/11, với nhiều hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của đô thị Vinh.

Cùng với đó là các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ và giao lưu cộng đồng, để người dân và du khách trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người xứ Nghệ.