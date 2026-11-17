Chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 và các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa", bao gồm chương trình khai mạc đêm 24/11 và 14 hoạt động phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; kết nối không gian từ Đồng Hới, Phong Nha - Kẻ Bàng đến Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải và các địa điểm du lịch có tiềm năng, thế mạnh khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu. Ảnh: C.T

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 27 - 29/11, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 (QTHF 2026) với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị trong ngày 27/11; tại phía nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải từ ngày 28 - 29/11. Lễ hội hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí đặc sắc, mang đến cho người dân, du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng.

Sẽ có 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố. Điểm nhấn của Lễ hội là nghi lễ chào cờ, với lá cờ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt: Những khinh khí cầu đa sắc màu vươn cao trên bầu trời là hình ảnh của tự do, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai.

Song song với đó, du khách và người dân có thể cùng tham gia chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia.