Từ gạo đặc sản vùng cao, nước mắm Ba Làng, cá khô xứ Thanh đến các sản phẩm dược liệu Pù Mát…, 100 gian hàng tại sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ở xã Thạch Thất đã mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Không chỉ tìm mua đặc sản, người dân còn có dịp khám phá câu chuyện sản phẩm, văn hóa và thế mạnh của từng vùng miền.