Mở cải lương cho mẹ nghe
Ngôi nhà mẹ trên đồi cao
Bốn mùa gió lộng
Chiều chiều con đến thăm
Mở bản cải lương mẹ thích
Đây “Bên cầu dệt lụa”
Đây “Châu Tuấn - Thoại Khanh”
Ngợi ca tình mẫu tử
Và nhân nghĩa ở đời.
Nhớ ngày nào sau tất tả ruộng vườn
Mẹ nằm trên võng
kẽo cà kẽo kẹt
Bên chiếc cassette cũ
Nghe tích tuồng xưa
Biết bao lần.
Chiều nay con lại đến thăm
Mở bản cải lương mẹ thích
Đồi cao chiều nhạt nắng
Lời ca quyện khói hương…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mo-cai-luong-cho-me-nghe-475085.html