Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, ngày 24-11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Riêng năm 2026, ngày này rơi vào thứ Ba (24-11); công chức, viên chức nghỉ 1 ngày, không hoán đổi ngày làm việc.

Hưởng ứng sự kiện, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cả khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh, tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho người dân trong dịp nghỉ.

Khám phá di sản tại các bảo tàng

Tại khu vực Pleiku, Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku) là điểm đến đáng chú ý. Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 vừa khai mạc tại đây, quy tụ 23 đoàn với gần 300 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội Di sản văn hóa diễn ra trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku là một không gian trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách. Ảnh: Phương Duyên

Ngày hội diễn ra đến 11 giờ ngày 22-11, với các hoạt động trình diễn cồng chiêng Bahnar, Jrai, Chăm H’roi, nghệ thuật bài chòi, tuồng, trống trận và võ thuật Tây Sơn; trải nghiệm nghề đan lát, dệt thổ cẩm, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he, vẽ mặt nạ tuồng và thưởng thức trà đạo.

Đáng chú ý, triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ” tiếp tục mở cửa đến ngày 10-12, giới thiệu 50 hiện vật, tác phẩm của 9 họa sĩ, nhà điêu khắc. Ngày 24-11, tại bảo tàng còn dự kiến diễn ra hội thảo “Di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc”.

Ở khu vực phía Đông tỉnh, Bảo tàng tỉnh Gia Lai (26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn) đang giới thiệu triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng”. Không gian trưng bày gồm 3 chủ đề: Dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya; văn hóa Chăm H’roi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai; gìn giữ và phát huy văn hóa Chăm Gia Lai. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, di sản và đời sống văn hóa Chăm trên địa bàn.

Thưởng thức nghệ thuật truyền thống, xem phim miễn phí

Cũng trong ngày 24-11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại phường Quy Nhơn Nam dự kiến tổ chức chương trình biểu diễn với các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa tuồng, trích đoạn ca kịch bài chòi và tuồng lịch sử. Chương trình mang đến cơ hội thưởng thức những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đất Bình Định trước đây.

Với những người yêu điện ảnh, Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 22 đến 24-11 tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Ở Gia Lai, khán giả có thể nhận vé miễn phí tại Touch Cinema (212 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku). Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu và hoạt hình như “Chuyện tình Khau Vai”, “Báu vật trời cho”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Người thầy của muôn đời”...

Vé được phát trực tiếp tại quầy, mỗi người có giấy tờ tùy thân chính chủ được nhận tối đa 2 vé cho một suất chiếu. Người xem nên liên hệ rạp để kiểm tra lịch chiếu và số lượng vé còn lại.

Dạo chơi, khám phá cảnh sắc Gia Lai

Nếu muốn dành ngày nghỉ cho các hoạt động ngoài trời, người dân có thể lựa chọn Biển Hồ (hồ T’Nưng), Biển Hồ chè và hàng thông trăm tuổi ở khu vực Pleiku. Những điểm đến này phù hợp để ngắm cảnh, đi dạo, chụp ảnh và tận hưởng không gian thiên nhiên.

Với lợi thế kết nối từ đại ngàn đến biển, du khách ở khu vực phía Đông cũng có thể kết hợp tham quan các điểm di sản, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá cảnh quan ven biển.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, ngày nghỉ 24-11 là dịp để mỗi người vừa thư giãn, vừa tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.