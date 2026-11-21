Đây là hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng đại diện nhà tài trợ dự Liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Từ Hoàng Ân, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh, nghệ thuật Lân - sư - rồng là loại hình văn hoá dân gian truyền thống độc đáo, biểu trưng cho niềm vui, may mắn, thịnh vượng và tinh thần đoàn kết.

Liên hoan là dịp để các đội, câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân và du khách.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức, phát biểu khai mạc Liên hoan.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện 9 đội lân - sư - rồng tham gia Liên hoan.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu, trao kinh phí hỗ trợ các đội tham gia Liên hoan.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Từ Hoàng Ân trao cúp tri ân ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu, nhà tài trợ chương trình.

Diễn ra trong 2 đêm (20 và 21/11), Liên hoan có 27 tiết mục do các đội đến từ các phường Bạc Liêu, Tân Thành, An Xuyên và các xã Hồng Dân, Hưng Mỹ biểu diễn. Nhiều tiết mục đặc sắc được giới thiệu như: trống hội chào mừng, lân vượt Trường Sơn hái lộc, Mai hoa thung, múa rồng, đồng diễn lân, song sư hí cầu, tứ lân chúc phúc...

Tiết mục trống hội do Đội Lân - sư - rồng Quan Đế miếu (Xã Hồng Dân) biểu diễn, mở màn không khí sôi động của Liên hoan.

Tiếng chập choã vang dội, hoà cùng nhịp trống hội tạo không khí náo nhiệt tại Liên hoan.

Màn trình diễn Mai hoa thung với những động tác kỹ thuật điêu luyện, thu hút người xem.

Đội Kim Long (phường An Xuyên) trình diễn tiết mục múa rồng với những động tác mạnh mẽ, uyển chuyển.

Trong tiếng trống hội, tiếng chập chõa rộn ràng, những màn trình diễn liên tiếp mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Sự kết hợp giữa võ thuật, âm nhạc và vũ đạo cùng những động tác điêu luyện, đẹp mắt của các vận động viên tạo nên sức hấp dẫn riêng cho loại hình nghệ thuật dân gian này.

Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ các đội trình diễn tại Liên hoan.

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, trình diễn cho các đội lân - sư - rồng, Liên hoan còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, biểu diễn trong cộng đồng, khuyến khích phát triển lực lượng kế thừa, tiếp tục gìn giữ và lan toả nét đẹp văn hoá truyền thống./.