Hà Nội khai thác dư địa, tăng thu ngân sách

Theo số liệu của Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng của năm 2026 ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Ở góc độ cơ quan thuế, đến hết tháng 10-2026, tổng thu ngân sách do Thuế thành phố Hà Nội thực hiện đạt 613.790 tỷ đồng, bằng 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025...

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính (ngày 5-11) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu ngành Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đầy đủ các nguồn thu, khai thác dư địa còn lại, phấn đấu đạt kết quả thu ngân sách cao nhất năm 2026.

Không để lãng phí đất đai sau thu hồi dự án

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143 trong tổng số 300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã có phương án xử lý cụ thể. Tuy nhiên, số dự án được xử lý về thủ tục không đồng nghĩa với số khu đất đã thu hồi, bàn giao và đưa vào sử dụng. Việc dự án chậm bàn giao thực địa đồng nghĩa với việc chậm đưa vào triển khai các dự án đầu tư khác.

Dự án khách sạn 5 sao của Công ty cổ phần VIPTOUR - TOGI tại phường Ba Đình, một trong những dự án chậm triển khai bị thu hồi đất. Ảnh: Thanh Bình

Tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2026 (ngày 6-11), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu, kiên quyết thu hồi để triển khai dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Kết quả phải được đo bằng diện tích đã bàn giao, đất đưa vào sử dụng và công trình hình thành, không chỉ bằng số quyết định. Không để đất tiếp tục lãng phí sau thu hồi chính là bảo đảm nguồn lực hữu hạn của Thủ đô phục vụ thiết thực cho phát triển và đời sống nhân dân.

Sức hút du lịch từ văn hóa cộng đồng

Đón khách bằng những chén trà trong cốc tre, giới thiệu nông cụ truyền thống, hướng dẫn du khách trải nghiệm công việc nhà nông… là cách gia đình ông Nguyễn Quốc Huân (thôn Phú Cốc, xã Mỹ Đức) đưa văn hóa Mường đến gần hơn với du khách.

Các nghệ sĩ quốc tế trình diễn âm nhạc tại chợ Đồng Xuân trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Du lịch cộng đồng Mường Cốc Nguyễn Hoàng Hân cho biết, đến đầu tháng 11-2026, Mường Cốc đã đón hơn 2.000 lượt khách. Du lịch bước đầu tạo động lực để các hộ dân phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan và môi trường sống.

Trong tháng 11-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố 25 sản phẩm du lịch đặc trưng trên nền tảng số HanoiGo. Nhiều hành trình khai thác chiều sâu văn hóa cộng đồng, như: “Mường Cốc - Sống cùng văn hóa Mường”, “Dưới chân núi Tản”, “Đường Lâm - Đất hai vua”, “Một vòng nón Chuông - Một nét Hà Nội xưa”...

Ngân vang tiếng chiêng Mường

Ở thôn Gốc Báng (xã Mỹ Đức), hành trình gìn giữ tiếng cồng chiêng mang một sắc thái riêng. Thôn hiện có 187 hộ, trong đó khoảng 98% là người Mường. Ông Quách Đoàn, người đàn ông Mường ngoài 60 tuổi chia sẻ, từ xa xưa, khi điều kiện đi lại còn khó khăn, người Mường đã dùng âm thanh cồng chiêng để truyền tin.

Diễu hành chiêng Mường tại thôn Yên Bình 1 (xã Yên Xuân). Ảnh: Lũng Trăng

Tại xã Yên Xuân, Nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Bích Thìn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chiêng và hát múa dân gian xã đã dành nhiều năm truyền dạy nghệ thuật đánh chiêng cho con em người Mường. Với bà, việc truyền dạy không chỉ dừng ở hướng dẫn cách cầm dùi, giữ nhịp, tạo âm thanh chuẩn mà còn giúp học trò hiểu ý nghĩa của bộ chiêng 12 chiếc, đặc điểm về kích thước, cao độ và vai trò của từng chiếc trong tổng thể dàn chiêng.

Với niềm say mê nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu âm nhạc xứ Mường, nhạc sĩ Xuân Vinh đã tập hợp những người cùng sở thích để luyện tập, biểu diễn. Từ gần 20 thành viên ban đầu, câu lạc bộ từng bước tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương và góp mặt trong nhiều sự kiện quy mô lớn hơn.

Ngày hội Đại đoàn kết:Gắn kết cộng đồng từ những giá trị văn hóa

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại Hà Nội không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố 56, phường Phương Liệt. Ảnh: Chi Quế

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Ngày hội cần được tổ chức thiết thực, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đây còn là không gian để nhân dân phát huy quyền làm chủ, cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển địa phương.