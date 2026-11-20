Nằm bên dòng sông Hồng, làng Nha Xá ở phường Duy Tân không chỉ nổi tiếng với nghề dệt lụa truyền thống mà còn lưu giữ những ngôi nhà cổ mang dấu ấn của một thời kỳ phát triển hưng thịnh. Ảnh: Đình Minh

Theo người dân địa phương, những biệt thự cổ ở Nha Xá được xây dựng trong giai đoạn 1920-1940, khi nghề dệt phát triển mạnh. Thời ấy, nghề dệt, buôn bán phát đạt giúp nhiều gia đình có điều kiện xây dựng những ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: Đình Minh

Biệt thự ở Nha Xá mang phong cách kiến trúc Pháp kết hợp với nếp sinh hoạt truyền thống của người Việt. Ảnh: Đình Minh

Từ hệ thống cửa, mái nhà, ban công đến những hàng lan can sắt vừa cổ kính, vừa gần gũi với không gian làng quê Bắc bộ. Ảnh: Đình Minh

Trong ảnh là biệt thự cổ của gia đình ông Lương Phạm Cường, được bố ông mua năm 1954. Căn biệt thự có diện tích khoảng 36m2, xây 2 tầng theo lối kiến trúc Pháp. Ảnh: Đình Minh

Được xây dựng gần một thế kỷ trước, biệt thự cổ của ông Phạm Khắc Tiệp còn khá nguyên vẹn và giữ bản thiết kế năm 1930 do kiến trúc sư người Pháp vẽ. Ảnh: Đình Minh

Ông Tiệp cho biết, qua nhiều năm sử dụng, gia đình luôn cố gắng giữ lại những nét kiến trúc nguyên bản. Với ông, bảo quản ngôi nhà không chỉ là giữ gìn tài sản mà còn là lưu lại những giá trị gắn với lịch sử gia đình, quê hương. Ảnh: Đình Minh

Trải qua gần 1 thế kỷ, nhiều nhà cổ ở Nha Xá đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều này buộc người dân phải cân đối giữa việc giữ gìn kiến trúc cũ với bảo đảm an toàn, tiện nghi. Ảnh: Đình Minh

Bà Lê Thị Phước An, người dân TDP Nha Xá cho biết, việc bảo tồn nhà cổ đang gặp khó do thiếu kinh phí và kỹ thuật chuyên môn. Theo bà, nếu không được tu sửa đúng cách, kiến trúc nguyên bản có thể bị biến đổi. Ảnh: Đình Minh

Một dãy nhà hình chữ U, trước kia là xưởng dệt ghi năm xây dựng là 1923 hiện đang bỏ hoang. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Quý Hùng, Chủ tịch UBND phường Duy Tân cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các ngôi nhà cổ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của những công trình này và nghiên cứu giải pháp bảo tồn phù hợp. 'Gìn giữ những biệt thự cổ cũng là gìn giữ bản sắc làng lụa, để những câu chuyện về một thời vàng son không bị phai mờ theo năm tháng', ông Hùng khẳng định. Ảnh: Đình Minh