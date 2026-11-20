Điểm du lịch hấp dẫn mới của tỉnh Sơn La

Nằm giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, điểm du lịch Tà Xùa đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá vùng cao. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, những biển mây bồng bềnh và khí hậu trong lành, Tà Xùa mang đến những trải nghiệm độc đáo, góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương.

Tà Xùa đang là điểm thu hút du lịch mới của tỉnh Sơn La.

Từ sáng sớm, từng lớp mây trắng trải dài qua các sườn núi, tạo nên khung cảnh kỳ thú. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến để săn mây, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên, Tà Xùa còn thu hút du khách bởi những địa danh nổi tiếng như sống lưng khủng long, các điểm ngắm mây trên đỉnh núi và những bản làng mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc địa phương.

Nhiều du khách lựa chọn lưu trú tại các homestay, thưởng thức đặc sản vùng cao và tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân.

Đối với nhiều du khách, chuyến đi đến Tà Xùa không chỉ đơn thuần là hành trình tham quan, nghỉ dưỡng mà còn là dịp để hòa mình vào thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp bình dị của núi rừng Tây Bắc.

Cùng với sự gia tăng sức hút của điểm đến, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Tà Xùa cũng có thêm cơ hội phát triển. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển và các hoạt động trải nghiệm từng bước được quan tâm đầu tư, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1996, ở Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Tà Xùa. Tôi rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên ở đây, đặc biệt là biển mây vào buổi sáng. Không khí trong lành, cảnh đẹp và con người thân thiện khiến chuyến đi trở nên rất đáng nhớ".

Du khách thích thú với những điểm chụp ảnh săn mây.

Còn anh Nguyễn Văn Đại (SN 1980, ở Bắc Ninh) nhìn nhận: "Thời gian gần đây, khách du lịch tìm đến Tà Xùa ngày càng quan tâm đến các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm địa phương. Đây là cơ hội để người dân phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập".

Tà Xùa hướng tới phát triển du lịch bền vững

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, Tà Xùa đang đứng trước cơ hội phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sức hút ngày càng lớn đối với du khách, yêu cầu đặt ra là phải có định hướng phát triển lâu dài, bài bản, tránh tình trạng phát triển tự phát, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Những điểm chụp ảnh hấp dẫn ở Tà Xùa.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) cho biết: Việc quy hoạch không gian du lịch, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các điểm tham quan cần được quan tâm.

Các hoạt động đầu tư cần bảo đảm phù hợp với cảnh quan núi rừng, hạn chế bê tông hóa, giữ gìn nét hoang sơ vốn là lợi thế riêng có của Tà Xùa.

Ngoài ra, địa phương cũng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp giữa săn mây, khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Khuyến khích người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch, phát triển homestay, giới thiệu ẩm thực truyền thống, sản phẩm nông nghiệp và hàng thủ công địa phương.

Qua đó, không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập mà còn giúp người dân trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch.

UBND xã Tà Xùa xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm trên địa bàn.

Một yếu tố quan trọng khác là bảo vệ môi trường sinh thái. Việc thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn cảnh quan tại các điểm tham quan cần được thực hiện thường xuyên.

Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chất lượng phục vụ du khách.

Với định hướng phát triển du lịch có quy hoạch, lấy bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa làm nền tảng, Tà Xùa có nhiều cơ hội trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc.

Mục tiêu không chỉ là thu hút ngày càng nhiều du khách mà còn xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và phát triển lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư địa phương.