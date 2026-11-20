Chương trình “Tây Hồ - Di sản kết nối năm châu” tạo cơ hội giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị quốc tế và quảng bá điểm đến Tây Hồ.

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị di sản, văn hóa địa phương, mở rộng kết nối quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Tham gia chương trình, du khách đã được tham quan, tìm hiểu chùa Trấn Quốc – ngôi chùa hơn 1.500 tuổi và là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên địa bàn phường Tây Hồ.

Chị Lucja Gorzna (đến từ Ba Lan) chia sẻ: “Tôi rất vui khi tham quan, tìm hiểu về văn hóa và trải nghiệm ẩm thực ở phường Tây Hồ. Tôi rất ấn tượng về nét văn hóa của người Việt và kiến trúc của ngôi chùa này”.

“Thông tin ở cẩm nang rất đầy đủ, chi tiết giúp du khách thuận tiện khi trải nghiệm du lịch ở Tây Hồ”, chị Lucja Gorzna chia sẻ thêm.

Nhóm du khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trong hành trình khám phá Tây Hồ.

Tiếp đến, du khách xem biểu diễn rối nước tại không gian văn hóa CADAO Collective (số 66 Tô Ngọc Vân).

Nơi đây được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa Thăng Long qua ba lớp trải nghiệm "Làng - Phố - Nhà", tái hiện những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội.

Với cách làm mới mẻ này, đơn vị đã đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của di sản.

Du khách thưởng thức trà sen Tây Hồ - đặc sản trứ danh của Hà Nội.

Kết thúc chương trình, du khách được đi một vòng hồ Tây để ngắm cảnh sắc và nhịp sống Tây Hồ.