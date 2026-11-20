Đông đảo nhân dân tham quan, mua sắm tại sự kiện. Ảnh: NM

Đặc sản vùng miền hút khách

Tối 20-11, tại Vườn hoa Phùng Khắc Khoan, không gian giới thiệu sản phẩm OCOP trở nên sôi động với sự góp mặt của 100 gian hàng đến từ nhiều địa phương. Các mặt hàng được trưng bày phong phú, từ gạo đặc sản, nông sản vùng cao, thực phẩm chế biến, nước mắm, đặc sản biển đến các sản phẩm dược liệu. Mỗi gian hàng mang đến một sắc màu riêng, giới thiệu những sản vật gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và văn hóa của từng vùng đất.

Có mặt tại sự kiện, chị Đỗ Thu Huyền, đến từ xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ sự hài lòng với quy mô và công tác tổ chức. Theo chị, các gian hàng được bố trí đẹp mắt, tạo không gian mua sắm thuận tiện cho người dân và các đơn vị tham gia.

Đến sự kiện từ chiều hôm trước, chị Huyền cho biết, lượng khách tham quan, mua sắm khá đông, sức mua tương đối tốt. Trong đó, gạo đặc sản của địa phương là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Nhiều du khách mua vài cân để dùng thử nhưng cũng có khách hàng đặt mua tới 50kg, 100kg. Sản phẩm nấm hương cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu chuẩn bị thực phẩm phục vụ dịp Tết tăng lên.

Chị Bùi Thị Chuyên, Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát (Nghệ An), giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng được phát triển từ nguồn dược liệu địa phương. Ảnh: NM

Chị Huyền cho biết, các sản phẩm mang đến sự kiện chủ yếu là đặc sản vùng miền, trong đó có những sản phẩm đã được chứng nhận OCOP. Việc tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại Hà Nội giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mới, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng mong muốn đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô, chị Nguyễn Thị Hằng, đến từ thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mang đến sự kiện các sản phẩm đặc trưng của vùng biển như nước mắm Ba Làng, mắm tép, cá khô và nhiều loại đặc sản biển.

Theo chị Hằng, do mới tham gia trong ngày đầu tiên nên sức mua chưa thực sự rõ nét. Tuy nhiên, chị kỳ vọng thông qua sự kiện, các sản phẩm sẽ được nhiều người biết đến, từ đó mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng. Trong số các mặt hàng giới thiệu lần này, mắm tép đặc biệt là sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Đáng chú ý, gian hàng do chị chủ động chuẩn bị, không nhận hỗ trợ kinh phí hay cơ sở vật chất từ địa phương.

Ở lĩnh vực dược liệu, chị Bùi Thị Chuyên, nhân viên bán hàng của Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát (Nghệ An), giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng được phát triển từ nguồn dược liệu địa phương. Trong đó có các sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao và đạt chứng nhận hữu cơ Hoa Kỳ.

Các sản phẩm của doanh nghiệp khá đa dạng, gồm cao dạ dày, trà cà gai leo, trà giảo cổ lam, trà dây, trà thìa canh, viên hoàn chè dây... Nguồn nguyên liệu được trồng, thu hái và chế biến từ vùng dược liệu gắn với Vườn quốc gia Pù Mát. Chị Chuyên cho biết, khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát có khí hậu trong lành, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự sinh trưởng của nhiều loại cây dược liệu. Tham gia sự kiện lần này, doanh nghiệp mong muốn quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng, đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại biểu và nhân dân dự sự kiện. Ảnh: NM

Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Liên Quan, xã Thạch Thất, cho biết, các mặt hàng từ gạo đặc sản, nông sản vùng cao, nước mắm, đặc sản biển đến sản phẩm dược liệu đều mang đến những câu chuyện riêng về vùng đất, con người và quá trình sản xuất. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, sự kiện còn có không gian trải nghiệm du lịch làng nghề, ẩm thực vùng miền và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm với quảng bá văn hóa, du lịch góp phần giúp người tiêu dùng hiểu hơn về giá trị phía sau mỗi sản phẩm, đồng thời tạo thêm sức hút cho hoạt động xúc tiến thương mại.

ông Phạm Khắc Diến - Phó Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: NM

Xúc tiến thương mại kết hợp với quảng bá văn hóa

Phát biểu tại sự kiện ông Phạm Khắc Diến - Phó Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội cho biết: Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 24-11-2026, do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND xã Thạch Thất tổ chức. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu.

Ông Trần Hoàng Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Thất cho biết, việc phối hợp tổ chức sự kiện là cơ hội để địa phương giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ hợp tác.

Thông qua các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương và không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa với chủ đề “Di sản Thạch Thất”, địa phương mong muốn mang đến cho đại biểu, người dân và du khách những trải nghiệm về sản phẩm cũng như các giá trị văn hóa bản địa. Qua đó, từng bước gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh với quảng bá văn hóa và phát triển du lịch.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: NM

Để sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND xã Thạch Thất phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị tham gia; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và công tác y tế.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP chấp hành nghiêm các yêu cầu về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ… góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với sự tham gia của các chủ thể sản xuất đến từ nhiều địa phương, sự kiện tại Thạch Thất không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm mà còn mở rộng kết nối giữa các vùng miền với thị trường Thủ đô. Đây cũng là dịp để các sản phẩm OCOP khẳng định giá trị, từng bước tiếp cận người tiêu dùng bằng chất lượng, nguồn gốc và bản sắc riêng.