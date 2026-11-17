Cô Dương Thị Thiềm (ngồi giữa) dạy học sinh ôn tập kiến thức sau giờ học trên lớp

Trường THPT Pác Khuông được thành lập năm 2006, đóng trên địa bàn xã Thiện Thuật, một xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, cách trung tâm tỉnh gần 100 km. Học sinh của trường phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và sinh hoạt còn thiếu thốn. Giáo viên chủ yếu từ địa phương khác đến công tác, nhiều người phải ở lại khu phòng công vụ trong tuần, cuối tuần mới trở về nhà. Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đón nhiều thế hệ giáo viên đến công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi vùng cao. Cô Dương Thị Thiềm là một trong những giáo viên đã dành nhiều năm tháng thanh xuân cho mái trường này.

Sinh năm 1989, quê ở xã Nhất Hòa, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2013, cô Thiềm về nhận công tác tại Trường THPT Pác Khuông. Những ngày đầu đứng lớp, dù đã quen với cuộc sống ở địa bàn vùng khó, cô vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ của một giáo viên trẻ mới vào nghề. Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế, đòi hỏi cô phải nỗ lực tìm tòi, điều chỉnh phương pháp để phù hợp với thực tế. Bằng tình yêu nghề và sự kiên trì, cô từng bước vượt qua khó khăn, gắn bó với mái trường và học trò nơi đây.

Cô Thiềm chia sẻ: Là giáo viên môn Sinh học, tôi luôn trăn trở làm thế nào để kiến thức về tế bào, di truyền, sinh thái trở nên gần gũi, dễ hiểu thay vì khô khan trong sách vở. Tôi chủ động đổi mới cách tổ chức bài học, kết hợp bài giảng điện tử, sơ đồ tư duy với các mô hình và ví dụ thực tiễn, giúp học sinh dễ quan sát, tiếp thu và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Với tôi, một giờ dạy tốt không chỉ là truyền đạt đủ kiến thức mà còn phải giúp học sinh hiểu bài, có hứng thú và biết vận dụng những điều đã học.

Sự tận tụy của cô còn thể hiện qua sự quan tâm, gần gũi, lắng nghe và kịp thời động viên các em. Với những học sinh gặp trở ngại trong học tập và cuộc sống, sự quan tâm, chia sẻ của cô là nguồn động viên để các em thêm cố gắng, không bỏ cuộc trên con đường đến trường.

Em Lê Thị Vân Anh, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: Em thấy các tiết học Sinh học của cô Thiềm rất dễ hiểu và thú vị. Cô thường lấy những ví dụ gần gũi trong cuộc sống để chúng em dễ hình dung, ghi nhớ kiến thức. Khi chúng em chưa hiểu bài, cô luôn kiên nhẫn giảng lại, hướng dẫn thêm. Cô còn thường xuyên quan tâm, động viên chúng em cố gắng, không nản lòng trước khó khăn và nỗ lực học tập tốt hơn.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Thiềm còn tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, hỗ trợ đồng nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng nhiều thành tích: 2 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vào các năm 2019 và 2023; 10 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thầy Hoàng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Pác Khuông nhận xét: Cô Thiềm là giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, luôn tích cực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm và là một trong những giáo viên nòng cốt của nhà trường. Những đóng góp của cô góp phần cùng tập thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với cô Dương Thị Thiềm, niềm vui trong nghề không chỉ đến từ những thành tích đạt được mà còn từ sự tiến bộ của học trò, khi các em hiểu bài hơn, thêm yêu thích môn học và tự tin vươn lên trong học tập.