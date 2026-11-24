Giờ học tiếng Anh tích hợp của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM).

Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh trong nhà trường

Ngày 23/10, Sở GD&ĐT TPHCM triển khai lấy ý kiến các sở, ban, ngành và cơ sở giáo dục về dự thảo quyết định của UBND TPHCM quy định tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở liên kết giáo dục và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Theo dự thảo, trường chất lượng cao là mô hình chú trọng phát triển học thuật, có chất lượng đội ngũ và kết quả giáo dục cao hơn các mô hình hiện có. Các tiêu chí tập trung vào đội ngũ, hiệu quả quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục, kết quả học tập, sự phát triển toàn diện của người học và chất lượng dịch vụ giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất 100% giáo viên THCS, THPT tại các trường chất lượng cao có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong đó, ít nhất 30% giáo viên đạt bậc 4/6 trở lên, tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu.

Trao đổi về nội dung này, ông Trịnh Vĩnh Thanh, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp (cũ), Phó Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hồng Hà (TPHCM) cho rằng yêu cầu 100% giáo viên THCS, THPT có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là phù hợp. Tuy nhiên, cần làm rõ mục tiêu và cách thức triển khai tiêu chí này.

Theo ông Thanh, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không nhất thiết đồng nghĩa với việc giáo viên phải đạt trình độ ngoại ngữ quá cao. Điều quan trọng là giáo viên có thể sử dụng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp thông thường, qua đó tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường.

“Thực tế, nhiều giáo viên có trình độ ngoại ngữ nhưng lại ngại nói, sợ sai ngữ pháp nên chưa mạnh dạn giao tiếp. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế, quy định trong nhà trường để khuyến khích giáo viên sử dụng tiếng Anh. Ban đầu có thể là những câu giao tiếp đơn giản, thông dụng, sau đó từng bước nâng cao”, ông Thanh chia sẻ.

Ông Thanh cho rằng việc tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh không phải là yêu cầu chỉ trường chất lượng cao mới có thể thực hiện. Các trường phổ thông bình thường cũng có thể triển khai nếu xây dựng được kế hoạch, quy chế phù hợp và khuyến khích giáo viên tham gia.

Ở góc độ giáo viên, cô Nguyễn Thị Nhung, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM), rất đồng tình với đề xuất này. Theo cô, khi xác định là trường chất lượng cao, không chỉ học sinh cần có năng lực học tập tốt mà đội ngũ giáo viên cũng phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về chuyên môn, kỹ năng và khả năng hội nhập quốc tế. Năng lực ngoại ngữ là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, cô Nhung lưu ý không nên hiểu rằng giáo viên phải sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong mọi tình huống hay mọi tiết dạy. Đặc biệt với môn Toán mà cô đang giảng dạy, việc sử dụng ngoại ngữ cần linh hoạt, tùy thuộc vào nội dung bài học và khả năng tiếp nhận của học sinh. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp học sinh hiểu kiến thức và phát triển tư duy toán học.

“Đối với giáo viên Toán, tiếng Anh còn là phương tiện giúp tiếp cận nguồn tài liệu quốc tế, tìm hiểu những bài toán hay, phương pháp giải sáng tạo và xu hướng giáo dục mới. Qua đó, giáo viên có thêm cơ hội đào sâu chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và từng bước giúp học sinh tiếp cận với nền giáo dục quốc tế”, cô Nhung cho hay.

Tiết dạy toán bằng tiếng Anh của cô Nhung.

Cần lộ trình bồi dưỡng phù hợp với đội ngũ

Từ yêu cầu đặt ra đến khả năng thực hiện, cô Nguyễn Thị Nhung nhận định đây là mục tiêu đáng khuyến khích nhưng cũng có không ít thách thức.

Về thuận lợi, giáo viên Toán có lợi thế về tư duy logic, khả năng tiếp cận kiến thức có hệ thống và tinh thần tự học.

Bên cạnh đó, Toán học có nhiều thuật ngữ, ký hiệu mang tính quốc tế nên giáo viên có thể bắt đầu từ việc học từ vựng chuyên ngành, các mẫu câu giao tiếp đơn giản trong lớp học, sau đó từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.

“Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức khảo sát trình độ tiếng Anh của giáo viên. Từ kết quả này, tôi mong ngành giáo dục xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo từng cấp độ, có mục tiêu và thời gian phù hợp. Nhà trường cũng cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và môi trường thực hành. Trong đó, nên có các chương trình tiếng Anh gắn với đặc thù từng môn học, chẳng hạn tiếng Anh chuyên ngành Toán và giao tiếp trong lớp học”, cô Nhung đề xuất.

Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ giữa các giáo viên hiện chưa đồng đều. Nhiều giáo viên có chuyên môn tốt, có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh nhưng chưa tự tin trong giao tiếp, nhất là kỹ năng nghe và nói. Áp lực công việc và quỹ thời gian hạn chế cũng là những trở ngại cần tính đến.

Vì vậy, cô Nhung cho rằng cần có lộ trình triển khai từng bước, phù hợp với trình độ xuất phát của giáo viên nhưng vẫn hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ đồng đều trong toàn đội ngũ.

“Khi có lộ trình rõ ràng cùng sự đồng hành của nhà trường và ngành giáo dục, giáo viên sẽ có thêm động lực học tập, tự tin sử dụng tiếng Anh, biến ngoại ngữ thành công cụ thiết thực phục vụ công tác giảng dạy”, cô Nhung cho hay.

Cùng quan điểm về sự cần thiết phải nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ, nhà giáo Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng đề xuất 100% giáo viên THCS, THPT có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu hội nhập hiện nay.

Theo ông Ngai, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là phương tiện giúp giáo viên tiếp cận nguồn tài liệu, cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy mới và trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp quốc tế.

Do đó, nâng cao năng lực ngoại ngữ là yêu cầu cần thiết đối với giáo viên ở tất cả các bộ môn, không riêng giáo viên tiếng Anh. Điều này cũng phù hợp với chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tuy nhiên, để thực hiện tiêu chí này hiệu quả, ngành giáo dục cần có bước chuẩn bị phù hợp, trước hết là khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ hiện có của đội ngũ giáo viên, bao gồm cả giáo viên tiếng Anh và giáo viên các môn học khác.

Từ kết quả khảo sát, ngành giáo dục cần xác định số lượng giáo viên đã đáp ứng yêu cầu và số lượng cần bồi dưỡng thêm để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với thực tế từng trường.

Ông Ngai cho rằng việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên cần được thực hiện theo lộ trình, chú trọng khả năng giao tiếp và vận dụng tiếng Anh vào hoạt động chuyên môn, thay vì chỉ tập trung vào chứng chỉ.

Đồng thời, cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và môi trường thực hành để giáo viên có thể học tập, rèn luyện thường xuyên. Yêu cầu giáo viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không đồng nghĩa với việc tất cả phải giảng dạy bộ môn bằng ngoại ngữ, mà cần có năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

“Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết, nhưng không thể đạt được ngay trong một thời gian ngắn. Thành phố cần có những bước đi phù hợp, bắt đầu từ khảo sát, đánh giá, xác định yêu cầu, sau đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên”, ông Ngai chia sẻ.