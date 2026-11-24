Ngày 24/11, Công an xã Đạ Huoai cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đại diện phụ huynh học sinh tổ chức ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại 3 điểm trường thuộc Trường Tiểu học và THCS Mạc Đĩnh Chi, với sự tham gia của 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 761 học sinh.

Cán bộ Công an xã Đạ Huoai hướng dẫn học sinh nhận biết các biển báo hiệu đường bộ tại buổi ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". (Ảnh: CALĐ).

Tại chương trình, lực lượng Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện và khi được người thân đưa đón đến trường.

Bên cạnh đó, các em học sinh được hướng dẫn nhận biết, chấp hành một số biển báo hiệu đường bộ thường gặp thông qua những nội dung trực quan, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, từ đó hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ mô hình, tổ tự quản có nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành các quy định về TTATGT; sắp xếp phương tiện đưa đón học sinh đúng nơi quy định, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. (Ảnh: CALĐ).

Đồng thời, tổ tự quản sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học, nhất là vào giờ cao điểm.

Việc triển khai mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại khu vực cổng trường.

Thời gian tới, Công an xã Đạ Huoai sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hình thành văn hóa giao thông trong học sinh.