Ban đầu, Lê Minh Khoa (sinh năm 2001, TP. HCM) theo học chương trình cử nhân, ngành Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh tại trường ĐH Nguyên Trí (tên tiếng Anh: Yuan Ze University, Đài Loan, Trung Quốc). Khoa tốt nghiệp với bảng điểm GPA 3.96/4.0 và nhận học bổng toàn phần trong cả bốn năm học.

Lê Minh Khoa, chàng trai Việt hiện đang học tập tại trường ĐH TH Köln, Đức.

Ra trường, Khoa tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, làm việc khoảng hai năm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, công nghệ thông tin và phát triển bền vững tại Đài Loan. Từ đây, Khoa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về bước tiếp theo trong sự nghiệp. Anh chuẩn bị hồ sơ học tập, các điều kiện cần thiết… để ứng tuyển du học. Khoa cho rằng, có lẽ anh và nước Đức “có duyên”. Hiện Khoa đang theo học chương trình thạc sĩ International Business and Global Transformation, thuộc trường ĐH TH Köln, trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất nước Đức.

Minh Khoa cho biết: “Nước Đức hấp dẫn mình bởi Đức có nền kinh tế và sản xuất công nghiệp phát triển. Đồng thời, Đức nằm trong không gian châu Âu mà mình đã muốn khám phá từ lâu. Mình luôn tò mò về văn hóa, kiến trúc và những lâu đài ở châu Âu, đặc biệt là lâu đài Disney ở Đức. Hơn hết, mình lựa chọn chương trình thạc sĩ tại trường ĐH TH Köln vì bản thân mong muốn kết nối kiến thức kinh doanh với những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu. Với mình, du học không chỉ là lấy thêm một tấm bằng. Đó còn là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, kiểm chứng những gì mình nghĩ về thế giới và hiểu rõ hơn bản thân muốn phát triển theo hướng nào”.

Minh Khoa và những người bạn.

Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và hiện học thêm tiếng Đức, Khoa chia sẻ rằng, để đạt được ngưỡng cao khi học ngoại ngữ, người học nên có đam mê và yêu thích ngôn ngữ đó. Với Khoa, học một ngôn ngữ mới cần có môi trường tiếp xúc và được gắn với nhu cầu thực tế. “Mình thường xem phim hoạt hình, nghe nhạc, sử dụng cách bông đùa, nghe podcast và tìm hiểu văn hoá bản địa. Điều đó tạo động lực để mình học một ngôn ngữ mới dễ dàng hơn. Tiếng Đức hơi rắc rối về cách phát âm và bảng chữ cái, lúc đầu, mình hơi 'choáng' nhưng cũng vượt qua giai đoạn đó. Hiện tại, mình không muốn chỉ học tiếng Đức để đạt cột mốc trình độ trên giấy tờ, mà mình muốn từng bước sử dụng ngôn ngữ để học tập, giao tiếp và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đức”, chàng trai 2K1 "bật mí".

Khi sống độc lập tại Đức, Khoa cũng phải học lại nhiều kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản như nấu ăn, lên kế hoạch mua sắm và quản lý chi tiêu. Anh xem việc tự chuẩn bị bữa ăn và sắp xếp thực phẩm như những kỹ năng mới được mở khóa. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày giúp Khoa hiểu rằng, hành trình du học không chỉ là học kiến thức chuyên môn, mà còn là quá trình học cách tự chăm sóc và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khoa xem việc tự chuẩn bị bữa ăn và sắp xếp thực phẩm như những kỹ năng mới được 'mở khóa'.

Bên cạnh đó, Khoa nhanh chóng hòa nhịp với môi trường học thuật nghiêm túc và đời sống sinh viên nhiều màu sắc tại Đức. Những buổi hội thảo quốc tế, những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đã tạo nên một hành trang quý giá trong tuổi trẻ của chàng trai gen Z.

Ở bậc học thạc sĩ, ai cũng sẽ có những áp lực, nhưng cũng từ đây, Khoa học được nhiều điều thực tế hơn tại trường ĐH TH Köln từ hai môn học yêu thích: Phân tích dữ liệu (Data Analytics) và Tài chính bền vững (Sustainable Finance).

Khoa từng có khoảng thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan.

Ngoài thời gian học tập, Khoa còn sáng tạo nội dung với kênh Youtube hơn 4.500 lượt đăng ký và Tiktok với hơn 17.000 lượt theo dõi. Nhìn lại hành trình hiện thực hóa giấc mơ du học ở trời Tây. Khoa chia sẻ rằng: “Tri thức là tấm visa không thời hạn. Khi bạn cố gắng học tập tốt, bạn sẽ có cơ hội đi đến nơi mà bạn muốn đến. Và điều mình muốn chia sẻ với những bạn trẻ cùng trang lứa đó là bạn không cần đợi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, mà hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước đi đầu tiên. Hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình, rồi đến một ngày, bạn cũng có câu chuyện riêng để chia sẻ với mọi người”.

Trong học tập, Khoa không chỉ quyết tâm vượt qua thách thức mà còn nỗ lực đạt kết quả tốt.

Trước mắt, Khoa cố gắng hoàn thành tốt chương trình thạc sĩ tại ĐH TH Köln, tiếp tục cải thiện tiếng Đức và tích lũy thêm kinh nghiệm nghiên cứu, trải nghiệm thực tế trong môi trường học thuật châu Âu. Về lâu dài, anh muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đặc biệt ở những vị trí kết nối doanh nghiệp, công nghệ và thị trường mới. Khoa sẽ tận dụng trải nghiệm học tập và làm việc tại cả châu Á và châu Âu để trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và nền văn hóa khác nhau.