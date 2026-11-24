Đoàn công tác phường Bồ Đề trao tặng công trình phòng tin học cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Và Chải.

Tại chương trình, đoàn công tác phường Bồ Đề trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lao Và Chải công trình phòng tin học với 16 bộ máy tính và 2 ti vi 75 inch, phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, trao 40 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hơn 100 suất quà cho học sinh nhà trường.

Tổng giá trị các công trình, thiết bị và phần quà được trao tặng là 657 triệu đồng. Chương trình có sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn phường Bồ Đề, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với đồng bào và học sinh vùng cao.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết, trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, công trình phòng tin học được đưa vào sử dụng góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh vùng cao tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.