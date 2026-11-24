Giá vàng hôm nay 24/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 24/11 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 24/11 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 24/11 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 23/11, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên 23/11 tại châu Á, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào tuần trước. Các nhà đầu tư đang đánh giá đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ và chờ số liệu lạm phát sắp tới để tìm kiếm tín hiệu mới về lộ trình lãi suất tại nước này.

Giá vàng giao ngay tăng 2,9% lên 3.635,80 USD/ounce vào lúc 14 giờ 21 phút theo giờ Việt Nam. Trong tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 9%, mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3/2026.

Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ tăng 3,4% lên 3.635,10 USD/ounce.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 4,1% lên 42,86 USD/ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.324,43 USD/ounce và palladium tăng 1,7% lên 908,18 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích nhận định đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cùng khả năng hoạt động kinh tế suy yếu đã khiến thị trường điều chỉnh lại dự báo về lộ trình lãi suất của Mỹ. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất 93,5% cho khả năng Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới, giảm so với mức gần 100% vào tuần trước. Xác suất tăng lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Cuối tuần trước, Thống đốc Fed Lisa Cook đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất, cho rằng mức lãi suất hiện tại vẫn chưa đủ cao để ngăn chặn lạm phát. Hiện tại, các bên tham gia thị trường đang chờ đợi số liệu về giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 25/4. Đây là số liệu quan trọng được ngân hàng trung ương đặc biệt chú trọng trong nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Dù giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên này, giới phân tích không loại trừ khả năng diễn ra các đợt bán tháo bắt buộc nếu tình trạng biến động trên thị trường chứng khoán vẫn tiếp diễn. Trong tuần trước, các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, những lĩnh vực vốn là tâm điểm của cơn sốt AI, sụt giảm mạnh tại các thị trường chứng khoán châu Á.