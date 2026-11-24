Rà soát mức thu, phương án tổ chức bán trú

Sau khi Hà Nội ban hành quy định mới về mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập, một số trường đang rà soát chi phí, phương án tổ chức bữa ăn và chất lượng dịch vụ, nhằm bảo đảm quyền lợi học sinh và tạo sự đồng thuận với phụ huynh.

Bữa ăn bán trú của học sinh được nhà trường xây dựng theo thực đơn đa dạng, bảo đảm định lượng và cân đối dinh dưỡng theo lứa tuổi.

Ghi nhận tại một số trường trên địa bàn thành phố, mức tiền ăn bán trú có sự khác nhau tùy cấp học, số bữa ăn và điều kiện tổ chức thực tế.

Tại Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), bà Lê Thị Thu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học, cho biết quy định mới về mức trần tiền ăn bán trú 45.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học là cơ sở để trường và đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bữa ăn công khai, minh bạch hơn.

Theo bà Chung, mức trần là giới hạn tối đa, không có nghĩa tất cả trường đều phải thu đúng 45.000 đồng. Mức thu cụ thể cần căn cứ dự toán, điều kiện thực tế và thỏa thuận với cha mẹ học sinh theo quy định.

Bà Chung cho rằng, tổ chức bữa ăn bán trú không đơn thuần là cung cấp suất ăn mà còn là trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng, giúp học sinh có đủ năng lượng học tập trong ngày.

Quy định mức trần cũng đặt ra yêu cầu cân đối giữa chi phí và chất lượng bữa ăn. Trường yêu cầu đơn vị cung cấp tính toán, lựa chọn nguồn thực phẩm bảo đảm chất lượng, xây dựng thực đơn khoa học, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi và đáp ứng định lượng dinh dưỡng trong phạm vi kinh phí cho phép.

Các nhóm thực phẩm được cân đối, món ăn thường xuyên thay đổi để hạn chế sự đơn điệu. Chất lượng thực phẩm đầu vào và định lượng từng suất ăn cũng được kiểm soát.

"Quan điểm của chúng tôi là không đánh đổi chất lượng bằng việc cắt giảm chi phí, mà cần tối ưu khâu tổ chức, lựa chọn thực phẩm và quy trình chế biến để mỗi suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn cho học sinh", bà Chung nói.

Tại Trường Tiểu học Thành Công, cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng, cho biết sau khi thành phố ban hành quy định mới, trường đang rà soát các khoản thu dịch vụ bán trú, đối chiếu với mức trần. Hiện tiền ăn của học sinh là 40.000 đồng/em/ngày, thấp hơn mức tối đa 45.000 đồng/ngày.

Trường chưa có chủ trương tự động điều chỉnh mức thu lên mức tối đa. Nếu đề xuất tăng tiền ăn, việc điều chỉnh phải căn cứ chi phí thực tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn và phù hợp nhu cầu của phụ huynh. Trước khi thực hiện, trường sẽ trao đổi và thống nhất bằng văn bản với cha mẹ học sinh.

Chú trọng chất lượng, an toàn bữa ăn

Bên cạnh việc rà soát các khoản thu, duy trì chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng là những nội dung được các trường quan tâm khi triển khai quy định mới.

Bếp ăn bán trú được giám sát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến khi phục vụ học sinh.

Trao đổi về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Bà Lê Thị Thu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt cho biết, nhà trường kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến đến khi phục vụ học sinh. Bên cạnh việc kiểm tra hồ sơ, nhà trường duy trì giám sát trực tiếp các khâu tổ chức bữa ăn hằng ngày.

Việc kiểm soát không chỉ dựa trên hồ sơ mà còn thông qua giám sát thực tế hằng ngày. Trường phối hợp với đơn vị cung cấp tổ chức chế biến trực tiếp tại bếp ăn; đơn vị này phải đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, nhân sự và quy trình chế biến theo quy định.

Hằng ngày, từ khoảng 6h, trường kiểm tra thực phẩm nhập vào về số lượng, chủng loại, chất lượng cảm quan, nguồn gốc và giấy tờ liên quan. Trong quá trình chế biến, các khâu vận hành bếp ăn một chiều, vệ sinh dụng cụ, bảo quản thực phẩm và lưu mẫu thức ăn được giám sát. Trước và trong giờ ăn, trường tiếp tục kiểm tra việc chia suất, định lượng, chất lượng món ăn và vận chuyển đến từng lớp.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trường đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác bán trú, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Hoạt động kiểm tra được duy trì hằng ngày, kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất. Ban giám hiệu trực tiếp kiểm tra thực tế, không giao phó toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp.

Thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, khẩu phần và hình ảnh bữa ăn được công khai. Trường cập nhật thông tin trên hệ thống HanoiCheck, đồng thời dán mã QR tại cổng để phụ huynh theo dõi, giám sát và gửi phản ánh.

Tại đợt kiểm tra an toàn thực phẩm ở bếp ăn bán trú ngày 10/11/2026 của đoàn kiểm tra UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đã cung cấp hồ sơ về nguồn gốc thực phẩm, quy trình tổ chức bán trú và công tác giám sát. Sau đợt kiểm tra, trường tiếp tục rà soát các khâu quản lý nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn.

"Chúng tôi xác định, để bảo đảm an toàn cho mỗi bữa ăn bán trú, điều quan trọng không chỉ là hồ sơ đầy đủ mà còn là việc kiểm tra thực chất, thường xuyên và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân", bà Chung nói.

Trường cũng dự kiến phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát hoạt động bán trú, công khai các khoản thu, chi và tiếp nhận phản ánh liên quan đến chất lượng bữa ăn.

Theo Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND TP Hà Nội, mức trần tiền ăn sáng đối với trẻ mầm non là 22.000 đồng/học sinh/ngày; học sinh tiểu học, THCS và THPT là 25.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với bữa trưa và bữa phụ, mức trần ở bậc mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Học sinh THCS và THPT có mức trần tiền ăn trưa 45.000 đồng/ngày. Riêng mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Ngoài tiền ăn, thành phố quy định mức thu dịch vụ chăm sóc bán trú tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng. Chi phí trang thiết bị phục vụ bán trú không quá 200.000 đồng/học sinh/năm học ở bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học ở bậc phổ thông.

Quyết định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, có hiệu lực từ ngày 3/12/2026.

Các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức quy định.

Việc thu chỉ thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện sử dụng dịch vụ. Với những nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc, các trường không được thu thêm. Đối với nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, chỉ thu phần chênh lệch (nếu có).