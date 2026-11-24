Thí sinh tại điểm thi Trường THPT B Nguyễn Huệ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2026-2027. Ảnh Tư liệu

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục trung thực, liêm chính, thực chất, công bằng, minh bạch, khách quan; bảo đảm kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi phản ánh đúng năng lực người học, thực hiện nhất quán phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục, đào tạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi cử, kiểm tra, đánh giá; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chỉ thị yêu cầu lấy phòng ngừa là chính, chuyển mạnh từ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ, lọt đề thi, sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận; các hành vi bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến kết quả học tập; đồng thời xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không chạy theo tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng một cách máy móc; không để việc giao chỉ tiêu thi đua tạo áp lực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá chất lượng giáo dục thực chất.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị; rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa các phương thức gian lận mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức thi.

Đồng thời, đổi mới việc giao chỉ tiêu thi đua, khen thưởng theo hướng không tạo áp lực về thành tích; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; bảo mật dữ liệu học bạ số, dữ liệu thi; khai thác cơ sở dữ liệu để đối sánh kết quả học tập định kỳ và kết quả thi tốt nghiệp, chủ động phát hiện dấu hiệu lệch điểm, cảnh báo bất thường.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các kỳ thi; tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thi cử, kiểm tra, đánh giá. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí theo quy định.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cha mẹ học sinh trong phòng, chống gian lận thi cử.

Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, thi cử, kiểm tra, đánh giá tại đơn vị; hoàn thành việc tổ chức quán triệt lần đầu trước ngày 10/12/2026 và tiếp tục thực hiện thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.