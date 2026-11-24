Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận - chỗ dựa cho những đứa trẻ vùng biên

Lò Đức Vương, sinh năm 2016, người dân tộc Mông ở thôn Xín Cái; Sùng Trí Nam, sinh năm 2015, người dân tộc Mông ở thôn Khủng Cáng, xã Nghĩa Thuận, là hai trong số những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ở nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những gia đình đông con phải chật vật lo từng bữa ăn, việc học của trẻ đôi khi đứng trước nguy cơ gián đoạn. Với những đứa trẻ như Vương và Nam, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, con đường đến trường có thể trở nên chông chênh, những ước mơ tuổi nhỏ khó có điều kiện tiếp tục.

Trước hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã đến từng gia đình, tìm hiểu cuộc sống, động viên cha mẹ và chia sẻ những khó khăn. Từ sự quan tâm ban đầu, đơn vị nhận các em về chăm sóc theo mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng, tạo điều kiện để trẻ có môi trường học tập, sinh hoạt ổn định hơn.

Trong căn nhà chung của đơn vị, những người lính không chỉ lo bữa ăn, giấc ngủ mà còn quan tâm đến việc học, nếp sống, tâm tư của từng em. Với trẻ nhỏ, thay đổi môi trường sống, xa gia đình là điều không dễ dàng. Bởi vậy, sự chăm sóc không chỉ dừng ở những hỗ trợ vật chất, mà còn cần sự kiên nhẫn, gần gũi để các em cảm nhận được tình yêu thương và có thể yên tâm trưởng thành.

Những buổi tối, khi công việc của đơn vị đã tạm lắng, các em được hướng dẫn học tập, ôn bài. Những người lính vốn quen với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới lại trở thành người nhắc trẻ viết từng dòng chữ, chuẩn bị bài, giữ gìn nề nếp sinh hoạt. Sự nghiêm túc trong môi trường quân đội được đặt bên cạnh sự ân cần, giúp trẻ từng bước hình thành thói quen tốt.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đưa các em đến trường

Nối dài những ước mơ nơi biên giới

Trung tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Tuyên Quang), cho biết mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, sâu nặng tình nghĩa quân dân. Với cán bộ, chiến sĩ, việc chăm sóc các em không đơn thuần là hỗ trợ một hoàn cảnh khó khăn, mà còn là trách nhiệm cùng gia đình và cộng đồng nâng đỡ những mầm non vùng biên.

“Mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, sâu nặng tình nghĩa quân dân. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ dành cho các con tình cảm huyết thống thiêng liêng, mà còn phải thực sự là điểm tựa vững chắc để tiếp sức cho những ước mơ còn dang dở. Nuôi dưỡng tri thức cho các em hôm nay chính là cách chúng ta nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, trung tá Ngụy Tôn Tùng chia sẻ.

Điều làm nên ý nghĩa của mô hình không chỉ là sự hỗ trợ dành cho từng em nhỏ mà còn là cách người lính cùng gia đình các em tháo gỡ khó khăn, động viên cha mẹ quan tâm đến việc học, không để cái nghèo trở thành rào cản khiến trẻ phải bỏ trường.

Ở vùng biên, sự sẻ chia ấy có ý nghĩa thiết thực. Khi một đứa trẻ được tiếp tục đến lớp, có thêm điều kiện học tập và trưởng thành, gia đình cũng có thêm niềm tin vào tương lai. Từ sự đồng hành của bộ đội, những lo lắng về việc học của con được san sẻ, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ được kết nối giữa gia đình, đơn vị và cộng đồng.

Con nuôi Đồn Biên phòng và Nâng bước em tới trường là những chương trình được Bộ đội Biên phòng triển khai nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Tuyên Quang, hiện có 18 em được 12 đồn biên phòng chăm sóc, hỗ trợ.

Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung là đều cần sự tiếp sức để duy trì việc học và có cơ hội vươn lên. Những người lính tham gia chương trình không chỉ dành nguồn lực hỗ trợ mà còn dành thời gian, tình cảm và sự quan tâm thường xuyên, giúp trẻ không cảm thấy đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Qua việc chăm sóc, nuôi dưỡng và vận động gia đình đưa trẻ đến trường, các chương trình góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với thế hệ trẻ vùng biên. Đó cũng là một cách tuyên truyền, vận động bằng hành động cụ thể: để người dân hiểu rằng học tập là con đường mở ra cơ hội cho con em, rằng dù hoàn cảnh còn khó khăn, trẻ vẫn cần được bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển.

Có thể những đứa trẻ hôm nay chưa thể hiểu hết sự hy sinh của những người cha không cùng huyết thống. Nhưng từng bữa cơm, từng buổi học, từng lời động viên được trao đi sẽ theo các em trên chặng đường dài. Từ tình thương của người lính, những ước mơ nơi biên giới có thêm cơ hội được nuôi dưỡng, để mai này các em lớn lên, tự tin bước tiếp và trở thành những người có ích cho quê hương mình.