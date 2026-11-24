Đưa công nghệ đến gần người dân

Tại các khu dân cư ở Hưng Yên, Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng (Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên), với những người chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh, nhất là người cao tuổi, các chiến sĩ trẻ kiên trì hướng dẫn từng bước, giải thích cụ thể để người dân có thể chủ động sử dụng khi cần thiết.

Không chỉ giúp người dân tháo gỡ khó khăn khi tiếp cận công nghệ, những việc làm thiết thực ấy còn góp phần đưa tiện ích số đến gần hơn với đời sống, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, gần dân.

Từ cơ sở, theo Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục được mở rộng trên không gian mạng. Ban Thanh niên đã tham mưu triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số, AI trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận và lan tỏa thông tin tích cực.

Đơn cử, là Chatbot “Sổ tay phòng chống lừa đảo 4.0”, hỗ trợ người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các Đoàn viên, thanh niên còn ứng dụng ChatGPT, Canva, Gemini, Vbee... để sản xuất video ngắn, podcast, infographic, giúp nội dung tuyên truyền pháp luật trở nên trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.

Ngoài ra, mô hình “Tiếng loa an ninh” ứng dụng AI chuyển văn bản thành giọng đọc tự động được thí điểm tại trường học, góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, công trình thanh niên “Theo dòng ký ức” với kho dữ liệu số và các trạm ký ức tích hợp mã QR tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã mở ra cách tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử lực lượng bằng phương thức gần gũi với công nghệ.

'Phủ xanh' không gian mạng bằng trách nhiệm

Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng cho rằng, Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh không chỉ cần thành thạo công nghệ mà quan trọng hơn là phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất và kỷ luật của người chiến sĩ trên không gian mạng.

Mỗi bài viết, bình luận hay chia sẻ đều góp phần định hình hình ảnh người Công an trong mắt nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ trẻ cần gương mẫu trong ứng xử, tỉnh táo trước thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động lan tỏa những câu chuyện đẹp.

Trước tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng cho rằng, thanh niên Công an cần được trang bị kỹ năng nhận diện, đánh giá thông tin và phản biện bằng lý lẽ, dữ liệu xác thực, tránh đối đầu cảm tính.

“Vai trò tiên phong không chỉ thể hiện ở việc bảo vệ thông tin đúng đắn mà còn ở sự chủ động sáng tạo các sản phẩm truyền thông gần gũi, thiết thực, góp phần lan tỏa điều tốt đẹp và xây dựng môi trường mạng lành mạnh” – Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Đề cập đến yêu cầu đối với thế hệ trẻ trước sự phát triển của AI, theo Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, thanh niên Công an phải làm chủ công nghệ nhưng tuyệt đối không để công nghệ làm chủ mình. Việc ứng dụng AI trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận và hỗ trợ người dân cần đi đôi với nhận thức đầy đủ về giới hạn, rủi ro của công nghệ, nhất là yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin.

Hơn hết, mỗi Đoàn viên cũng cần là một công dân số gương mẫu, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng dẫn người thân và cộng đồng sử dụng Internet an toàn, ứng xử văn minh. Đặc biệt, xây dựng văn hóa số không phải nhiệm vụ riêng của Ban Thanh niên mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đoàn viên.

Từ những việc làm cụ thể, tinh thần “Ba nhất” được cụ thể hóa trong môi trường số. Đây cũng là cách tuổi trẻ Công an tỉnh Hưng Yên phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy trong kỷ nguyên số.