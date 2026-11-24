Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang tham gia công tác xóa mù chữ

Giữa vùng đất biên viễn Tuyên Quang, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng không chỉ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn tỏa sáng nghĩa tình qua những lớp học ấm áp tình quân dân. Ở đó, phấn trắng bảng đen cùng lòng nhiệt huyết của các anh đã viết nên những câu chuyện đẹp đẽ về hành trình gieo chữ, góp phần nâng cao dân trí, mở ra cơ hội đổi thay cho đồng bào.

Nhiều năm trước, tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, tình trạng người dân chưa biết chữ hoặc tái mù chữ vẫn tồn tại ở nhiều lứa tuổi. Cuộc sống gắn với nương ngô, ruộng đồng, chăn nuôi khiến việc học chữ chưa được xem là nhu cầu thiết yếu. Những phép tính trong mua bán, những dòng chữ trên giấy tờ hay thông tin trên điện thoại đôi khi trở thành điều xa lạ với không ít người.

Khi đời sống kinh tế, xã hội ngày càng đổi thay, nhu cầu tiếp cận thông tin, giao dịch, làm ăn và giải quyết công việc cũng nhiều hơn. Không biết chữ khiến người dân gặp khó khăn trong tính toán, trao đổi hàng hóa, đọc tin nhắn, tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội hay tìm hiểu những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Sự hạn chế ấy không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế mà còn khiến nhiều người trở nên tự ti, e ngại khi giao tiếp, ít có cơ hội tiếp cận những điều mới mẻ bên ngoài bản làng.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị biên phòng chủ động rà soát, lựa chọn 39 cán bộ có khả năng sư phạm, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán và biết tiếng đồng bào để tham gia công tác xóa mù chữ. Đây là những người được lựa chọn làm “người gieo chữ”, đồng thời được tập huấn kỹ năng giảng dạy phù hợp với đặc điểm, trình độ của người học ở vùng cao.

Với những người lính được giao nhiệm vụ, việc đứng lớp là một trách nhiệm mới, đòi hỏi sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu. Bởi người học không chỉ là những em nhỏ mà còn có người trưởng thành, những người đã quen với công việc lao động hằng ngày, có tâm lý ngại ngùng khi cầm bút, mở sách trở lại sau nhiều năm.

Đại úy Vù Xuân Hùng, cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài, một trong 39 cán bộ tham gia dạy xóa mù chữ, chia sẻ: “Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất vùng biên còn nhiều gian khó nên tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm của bà con khi không biết chữ hoặc tái mù chữ.

Sự thiếu hụt ấy khiến nhiều người mang tâm lý tự ti, e dè trong giao tiếp; dù trong lòng rất khao khát được học nhưng lại loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, ai sẽ là người chỉ dạy. Bởi vậy, khi được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi rất phấn khởi và dốc toàn bộ tâm huyết của mình. Nhìn ánh mắt rạng rỡ, niềm vui của bà con khi tự tay viết được tên mình, đánh vần được từng câu chữ, mọi vất vả của người lính chúng tôi dường như tan biến hết".

Thầy giáo quân hàm xanh đồn Biên phòng Tùng Vài.

Thay đổi cuộc đời nhờ biết đọc, biết viết

Với những người từng mặc cảm vì không biết chữ, việc tự viết được tên mình, đọc được một câu hoàn chỉnh không chỉ là kết quả của một buổi học mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và lòng tự tin. Từ những nét chữ đầu tiên, người học dần có thêm động lực để tiếp tục tiếp thu kiến thức, mạnh dạn giao tiếp và chủ động hơn trong cuộc sống.

Việc biết đọc, biết viết cũng mở ra những cơ hội thiết thực. Người dân có thể đọc hiểu thông tin, nhận biết nội dung tin nhắn, tiếp cận kiến thức về sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái, sử dụng điện thoại thông minh và từng bước thích nghi với những thay đổi của đời sống hiện đại. Khi có khả năng tiếp nhận thông tin, họ cũng thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật, nhận biết quyền và nghĩa vụ của mình, hiểu những điều nên làm, những hành vi cần tránh, biết tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ trong xã hội.

Ở vùng biên, nâng cao dân trí còn mang ý nghĩa quan trọng trong xây dựng ý thức cộng đồng, trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Hiểu biết giúp người dân thêm chủ động trong cuộc sống, có ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và cùng lực lượng chức năng xây dựng địa bàn biên giới bình yên.

Đối với những người lính trực tiếp đứng lớp, niềm vui không chỉ đến từ những bài học hoàn thành mà còn từ sự thay đổi của người học. Mỗi người biết thêm một chữ, đọc được một dòng, hiểu thêm một điều mới là thêm một bước tiến trên hành trình thoát khỏi những hạn chế do thiếu kiến thức. Công việc ấy đòi hỏi sự bền bỉ, bởi xóa mù chữ không thể chỉ bằng những buổi học ngắn mà cần sự đồng hành, động viên để người dân duy trì việc học và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tháng 11/2025, Đại úy Vù Xuân Hùng, cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Tuyên Quang) được vinh danh là một trong những cá nhân tiêu biểu trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Sự ghi nhận ấy là phần thưởng dành cho những nỗ lực bền bỉ của người lính Biên phòng trong hành trình mang con chữ đến với đồng bào nơi biên giới.

Những lớp học xóa mù chữ của Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang vì thế không đơn thuần là hoạt động dạy đọc, dạy viết. Đó còn là hành trình trao cơ hội tiếp cận tri thức, bồi đắp sự tự tin, nâng cao nhận thức pháp luật và giúp người dân từng bước chủ động hơn trước những đổi thay của cuộc sống. Từ những con chữ giản dị, hiểu biết được mở rộng, ý thức trách nhiệm được vun đắp, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh, bình yên.