Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên học chương trình giáo dục phổ thông; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; UBND các phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Danh mục các khoản thu được chia thành 5 nhóm dịch vụ, trong đó có dịch vụ ăn uống, bán trú; trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ; hoạt động giáo dục kỹ năng sống; đưa đón người học và các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.

Cụ thể, đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh, mức trần bữa sáng là 22.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non; 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Mức trần tiền ăn bữa trưa và bữa phụ đối với cấp mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; cấp tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, mức trần tiền ăn bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Riêng mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú, mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân) có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ có mức trần 12.000 đồng/học sinh/giờ (1 giờ = 60 phút).

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống do cơ sở giáo dục công lập thực hiện, mức trần là 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cơ sở giáo dục mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Mức thu này không bao gồm các nội dung thuộc chương trình, thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, không bao gồm cả nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa.

Dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km.

Đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác, mức trần dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cấp mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các hoạt động này không bao gồm những nội dung đã nằm trong chương trình và thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về cơ chế quản lý thu, chi, Quyết định quy định các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần quy định; báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã) để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Chỉ thực hiện thu khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ; không thu đối với nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm, nội dung thuộc chương trình giáo dục bắt buộc.

Khi thực hiện các khoản thu, đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác theo quy định, thực hiện thu từ người học phần chênh lệch (nếu có).

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sử dụng các khoản thu đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Các cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán; mở sổ sách kế toán, sử dụng, quản lý chứng từ, tổ chức hạch toán, theo dõi riêng đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác doanh thu và phân bổ đầy đủ, chính xác chi phí đối với từng hoạt động; đăng ký, kê khai, nộp đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo tài chính đúng, kịp thời với các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có liên quan theo quy định. Thực hiện chế độ công khai theo quy định.

Trường hợp dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo có chênh lệch thu (bao gồm thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định) nhỏ hơn chi, đơn vị tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bù.