Mốc kết thúc học kỳ I áp dụng trên toàn quốc

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Khung kế hoạch này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

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Theo quy định, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18.1 hàng năm. Như vậy, đối với năm học 2026-2027, các trường phải hoàn thành chương trình học kỳ I trước ngày 18.1.2027.

Đây là mốc quan trọng để các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và bố trí thời gian nghỉ giữa hai học kỳ cho học sinh.

Cũng theo khung kế hoạch của Bộ GD&ĐT, tổng thời gian thực học trong năm học phải bảo đảm 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần.

Việc phân chia thời gian này là căn cứ để các địa phương và nhà trường xây dựng tiến độ giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và hướng dẫn hằng năm.

Đáng chú ý, khung kế hoạch không ấn định một ngày kiểm tra học kỳ I chung cho tất cả học sinh trên cả nước. Các địa phương và cơ sở giáo dục chủ động xây dựng lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ phù hợp với kế hoạch dạy học, bảo đảm hoàn thành chương trình đúng thời hạn.

Địa phương quyết định lịch cụ thể

Một nội dung phụ huynh và học sinh cần lưu ý là dù mốc kết thúc học kỳ I được quy định thống nhất, lịch học và kiểm tra cụ thể có thể không hoàn toàn giống nhau giữa các tỉnh, thành phố.

Theo Quyết định số 2308, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, căn cứ khung thời gian chung và điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu kế hoạch năm học phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng địa bàn, đặc biệt tại những trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, địa phương có thể điều chỉnh thời gian tựu trường hoặc kéo dài năm học nhưng không quá 2 tuần so với quy định; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Vì vậy, để biết chính xác ngày hoàn thành kiểm tra học kỳ I, ngày kết thúc học kỳ và thời điểm bắt đầu học kỳ II, phụ huynh, học sinh cần theo dõi thông báo của Sở GD&ĐT và nhà trường nơi học sinh đang theo học.

Ngoài thời điểm kết thúc học kỳ I, khung kế hoạch năm học 2026-2027 còn quy định một số mốc quan trọng mà phụ huynh và học sinh cần quan tâm như: Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2027; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30.6.2027; Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.2027; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến tổ chức ngày 11 và 12.6.2027; Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.