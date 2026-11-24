Sáng 24/11, Trường THCS An Thượng (xã An Khánh, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1966-2026). Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, địa phương, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1966-2026) Trường THCS An Thượng.

Thành lập năm 1966, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường Phổ thông cấp II An Thượng ra đời với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Năm học đầu tiên, trường có 4 lớp, 160 học sinh và 6 giáo viên; phải mượn cơ sở của trường cấp I và phòng truyền thống của xã để tổ chức dạy học.

Trong những năm chiến tranh, thầy và trò có thời điểm phải sơ tán, đào hào, làm hầm trú ẩn nhưng vẫn kiên trì duy trì việc học. Vượt qua khó khăn của thời kỳ chiến tranh và bao cấp, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

Năm 1993, trường chính thức mang tên Trường THCS An Thượng. Sáu thập kỷ qua, hơn 13.000 học sinh đã tốt nghiệp từ mái trường này, trưởng thành trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, quản lý nhà nước và lực lượng vũ trang. Trong số những cựu học sinh tiêu biểu có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Cô giáo Nguyễn Thị Dung, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, xúc động khi trở lại mái trường xưa và chứng kiến sự đổi thay về cơ sở vật chất, cảnh quan cũng như quy mô giáo dục. Theo cô, hành trình 60 năm với nhiều thăng trầm đã tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại của Trường THCS An Thượng hôm nay.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Trong 60 năm, trường có 40 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện và thành phố, được các cấp, ngành trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Đáng chú ý, năm học 2015-2016, Trường THCS An Thượng được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc của thành phố và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2024, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2024-2029.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tháng 8/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học, Trường THCS Vân Côn được sáp nhập thành một phân hiệu của Trường THCS An Thượng. Sau sáp nhập, nhà trường có 67 lớp với 2.700 học sinh và 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trở thành một trong những trường THCS có quy mô lớn trên địa bàn xã An Khánh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS An Thượng đối với sự nghiệp giáo dục địa phương. Những thành quả đạt được trong sáu thập kỷ là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Phùng Bá Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản trị, xây dựng chiến lược phát triển với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và giải pháp khả thi; lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo quan trọng. Mỗi cán bộ, giáo viên cần thường xuyên tự học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực số, đổi mới phương pháp giảng dạy và khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường cần chú trọng giáo dục nhân cách, phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, an toàn, nhân văn, bảo đảm mỗi học sinh được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội tiến bộ.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả dạy và học, tránh hình thức, máy móc. Nhà trường cần trang bị cho học sinh kỹ năng chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng và phòng tránh những tác động tiêu cực từ môi trường số.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thơ, Hiệu trưởng Trường THCS An Thượng khẳng định, truyền thống 60 năm của nhà trường được vun đắp từ tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ nhà giáo và sự nỗ lực học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh. Từ mái trường này, nhiều người đã trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm rạng danh truyền thống nhà trường và địa phương.

Từ ngôi trường nhỏ với 4 lớp học ban đầu đến cơ sở giáo dục có quy mô lớn như hiện nay, Trường THCS An Thượng tiếp tục hướng tới mục tiêu kế thừa truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các thế hệ học sinh phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.