Thí sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027 tại Trường Trung học Yongsan ở Seoul, ngày 19/11. Ảnh: Korea Times

Tuy nhiên, dù nhiều ý kiến kêu gọi cải cách, những phương án được đề xuất vẫn gặp không ít trở ngại và chưa chắc ngăn chặn được các hình thức gian lận ngày càng tinh vi nhờ công nghệ này.

Hôm 20/11, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi sớm cải tổ hệ thống thi cử quốc gia, thúc đẩy việc chuyển từ hình thức trắc nghiệm sang câu hỏi tự luận và bài luận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng bậc nhất của Hàn Quốc.

Trước đó, hồi tháng 8, Ủy ban Giáo dục Quốc gia đã trình Tổng thống Lee phương án xem xét áp dụng cách tính điểm tuyệt đối, đồng thời bổ sung câu hỏi tự luận và bài luận vào kỳ thi CSAT. Ủy ban cũng đã lấy ý kiến công chúng về đề xuất này, trong đó có các cuộc thảo luận với ủy ban đại diện người dân.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chỉ thay đổi hình thức thi sẽ không đủ để ngăn chặn tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI.

Ông Moon Hyung-nam, giáo sư Trường Cao đẳng Quốc tế Hallyu thuộc Đại học Nữ sinh Sookmyung, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục AI Hàn Quốc, nhận định: “AI tạo sinh không chỉ có thể chọn đáp án đúng trong câu hỏi trắc nghiệm mà còn giải thích cách tìm ra đáp án và viết bài luận. Vì vậy, chỉ chuyển sang thi tự luận sẽ không thể ngăn chặn gian lận bằng AI”.

Thực tế đã xuất hiện những vụ việc cho thấy hình thức thi viết cũng không tránh khỏi nguy cơ này. Trong tháng 10, một số thí sinh bị phát hiện sử dụng kính thông minh tích hợp AI để gian lận trong các kỳ thi tuyển sinh bằng bài luận của Đại học Yonsei và Đại học Seoul. Các vụ việc xảy ra chỉ vài tuần trước kỳ thi CSAT.

Một vấn đề khác là làm thế nào để bảo đảm việc chấm điểm công bằng và nhất quán khi số lượng thí sinh dự thi CSAT mỗi năm rất lớn. Ông Song Ki-chang, Hiệu trưởng Đại học Sungsan Hyo và giáo sư danh dự tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, cho rằng việc chấm bài hoàn toàn bằng phương pháp thủ công gần như không thể thực hiện. Trong khi đó, nếu giao cho AI chấm điểm, mục tiêu của hình thức thi tự luận cũng có thể bị ảnh hưởng, bởi công nghệ này có xu hướng đánh giá cao những câu trả lời phổ biến, theo khuôn mẫu hơn là cách nghĩ sáng tạo.

Ông Song nhận định: “AI có thể sẽ cho điểm cao hơn đối với những câu trả lời thông dụng, quen thuộc. Điều đó khiến việc đánh giá khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của học sinh trở nên khó khăn, trong khi đây chính là những năng lực mà bài thi tự luận muốn đo lường”.

Ông cũng cảnh báo học sinh có thể tìm cách điều chỉnh câu trả lời để phù hợp với tiêu chí chấm điểm của AI, thay vì phát triển tư duy độc lập.

“Nếu biết bài làm được AI chấm điểm, học sinh sẽ tìm cách trả lời sao cho đạt điểm cao theo đánh giá của công nghệ này. Như vậy, cải cách sẽ đi chệch mục tiêu ban đầu và về lâu dài có thể khiến giáo dục phụ thuộc vào AI”, ông Song nói.

Từ những bất cập trên, một số nhà giáo dục cho rằng cần xem xét lại mục đích của kỳ thi CSAT trước khi quyết định thay đổi cách thức tổ chức.

Ông Park Joo-ho, Chủ tịch Đại học Daelim, nguyên giáo sư giáo dục tại Đại học Hanyang, đặt vấn đề: “Cần xác định lại kỳ thi CSAT nhằm đánh giá mức độ nắm vững chương trình phổ thông của học sinh hay để lựa chọn người được vào đại học. Việc làm rõ mục đích này sẽ là cơ sở định hướng thiết kế kỳ thi”.

Thí sinh mặc trang phục dùng một lần do điểm thi cung cấp nhằm ngăn chặn hành vi gian lận AI trong kỳ thi tuyển sinh bằng hình thức viết luận của Đại học Kyung Hee, tổ chức tại quận Dongdaemun, Seoul, ngày 21/11. Ảnh: Yonhap

Một phương án đang được quan tâm là chuyển CSAT thành kỳ thi đánh giá năng lực cơ bản, đồng thời trao cho các trường đại học quyền chủ động hơn trong tuyển sinh.

Theo ông Song Ki-chang, có thể đã đến lúc việc dựa vào kỳ thi CSAT để tuyển chọn sinh viên không còn là phương án phù hợp. Khi đó, giải pháp thay thế có thể là tăng vai trò của các kỳ thi tuyển sinh do từng trường đại học tổ chức.

Tuy nhiên, phương án này cũng tiềm ẩn những hệ lụy. Việc mỗi trường có thêm quyền tự chủ trong tuyển sinh có thể khiến cạnh tranh vào đại học gay gắt hơn, kéo theo nhu cầu học thêm tại các cơ sở giáo dục tư nhân gia tăng. Điều này cũng làm dấy lên trở lại những lo ngại lâu nay về áp lực cạnh tranh trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.

Dù vậy, các chuyên gia giáo dục cho rằng trao thêm quyền tuyển sinh cho các trường đại học và mở rộng hình thức thi riêng có thể là một trong số ít giải pháp thực tế để ứng phó với nguy cơ gian lận bằng AI.

Ông Kim Won-jung, Trưởng bộ phận Chiến lược tuyển sinh của Học viện Daesung, một trong những cơ sở luyện thi đại học lớn nhất Hàn Quốc, nhận định: “Chuyển CSAT thành kỳ thi đánh giá năng lực cơ bản, đồng thời cho phép các trường đại học tự tổ chức thi tuyển là phương án được các trường ủng hộ. Đây cũng có thể là cách khả thi nhất để giải quyết những vấn đề do AI đặt ra”.

Ông Kim thừa nhận cải cách có thể làm gia tăng nhu cầu học thêm, song cho rằng không nên vì lo ngại này mà trì hoãn việc thay đổi hệ thống.

Ông nói: “Dù áp dụng hình thức tuyển sinh nào, nhu cầu học thêm cũng sẽ xuất hiện. Nếu bác bỏ mọi phương án chỉ vì lo ngại giáo dục tư nhân có thể phát triển, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề cốt lõi”.

Ông Song Ki-chang cũng cho rằng những lo ngại về học thêm sẽ khó tránh khỏi nếu các kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức được coi trọng hơn.

Theo ông, thay vì cố gắng xây dựng một hệ thống hoàn hảo, điều cần thiết là tìm cách hạn chế tối đa những bất cập của hệ thống đó.