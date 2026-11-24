Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Nơi xảy ra vụ gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gây xôn xao dư luận vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc vừa ký ban hành Chỉ thị số 2939/CT-UBND về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng, liêm chính, thực chất trong học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cử.

Trong đó, lấy phòng ngừa là chính, chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để bao che, tiếp tay hoặc tác động làm sai lệch kết quả; không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức các kỳ thi; phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Kiểm soát các khâu có nguy cơ cao, tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập và chấn chỉnh, khắc phục sơ hở.

Đáng chú ý, ngành Giáo dục phải đổi mới việc giao chỉ tiêu, đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng theo hướng không tạo áp lực về thành tích; không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép, can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý gian lận trong tất cả các khâu của các kỳ thi cấp tỉnh; các khâu tổ chức tại địa phương của các kỳ thi cấp quốc gia. Nội dung phối hợp bảo đảm an ninh trật tự các khâu gồm: công tác chuẩn bị, ra đề thi, in sao, bảo quản, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo.

Đồng thời tăng cường phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá; đặc biệt là tổ chức gian lận, làm giả tài liệu, mua bán đề thi, đưa hoặc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái phép vào kết quả và dữ liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, khách quan, công bằng và liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, thi, kiểm tra, đánh giá tại đơn vị.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa liêm chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện nâng điểm, làm sai lệch kết quả, chạy theo thành tích; xử lý nghiêm các hành vi đạo văn, sao chép, thuê hoặc nhờ người khác làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.