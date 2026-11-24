Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh lạm thu, dạy thêm trái quy định

Theo Công văn số 4294/BGDĐT-KHTC ngày 8.7.2026 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2026-2027, các sở GD&ĐT, UBND cấp xã và hiệu trưởng cáctrường mầm non, phổ thông có trách nhiệm công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Ảnh minh hoạ

Yêu cầu này nhằm tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh và người dân phản ánh trực tiếp những bất cập trong hoạt động thu, chi tại trường học cũng như các dấu hiệu tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. Qua đó, cơ quan quản lý giáo dục có thêm cơ sở kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Một trong những điểm đáng chú ý của Công văn 4294 là quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong nhà trường. Theo đó, trường nào để xảy ra tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định thì hiệu trưởng và người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng quy định về công khai, quản lý tài chính, thu, chi, tài trợ và huy động nguồn lực xã hội; bảo đảm các khoản đóng góp đúng thẩm quyền, tự nguyện, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Phụ huynh có thể phản ánh lạm thu, dạy thêm sai quy định ở đâu?

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định có thể phản ánh qua số điện thoại do Sở GD&ĐT, UBND cấp xã và nhà trường công khai. Văn phòng Bộ GD&ĐT cũng tiếp nhận thông tin phản ánh; những vụ việc thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Thực tế, nhiều địa phương đã triển khai công khai các kênh tiếp nhận thông tin. Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT đã công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm sai quy định trong năm học 2026-2027. Người dân có thể gọi số 0888996970 trong giờ hành chính, số 0888996977 ngoài giờ hành chính hoặc gửi thông tin qua email kiemtrachuyennganh@hnoiedu.vn.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường công lập chỉ được thu những khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định, không tự đặt thêm khoản thu hoặc yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm học 2026-2027, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27.11.2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở mức trần được quy định, nhà trường xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp, đồng thời không vượt mức trần.

Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm, tổ chức kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận phản ánh về các khoản thu; đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Ngày 23.11.2026, Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu và hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc khẩn trương thiết lập, công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm trái quy định.

Theo đó, UBND cấp xã phải công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử; đồng thời phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng hoạt động thông suốt. Các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc phạm vi quản lý cũng phải công khai thông tin tiếp nhận phản ánh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Đối với các trường THPT trực thuộc Sở, nhà trường phải công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và phân công đầu mối tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến của phụ huynh. Các đơn vị phải gửi báo cáo về Sở trước ngày 27.11.2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm không đúng quy định tại đơn vị.

Như vậy, việc công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh vừa là yêu cầu, đồng thời cũng là một trong những giải pháp tăng cường giám sát hoạt động thu, chi và dạy thêm trong nhà trường. Phụ huynh cần chủ động tìm hiểu các khoản thu, đối chiếu với quy định của địa phương và sử dụng các kênh tiếp nhận chính thức khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục công khai, minh bạch.