Man Utd tìm người thay HLV Michael Carrick?

Thông tin trên được nhà báo uy tín David Ornstein tiết lộ sáng 10/11 (giờ Hà Nội): “Man Utd dự định miễn nhiệm HLV Michael Carrick. CLB khẳng định chưa có quyết định cuối cùng, nhưng công tác tìm kiếm người thay thế đã được tiến hành”.

Thông tin trên lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây cây bút hàng đầu của The Athletic. Ông nổi tiếng với những nguồn tin đáng tin cậy về chuyển nhượng và biến động nhân sự tại các CLB lớn.

“Man Utd nhiều khả năng sẽ thay HLV ngay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11”, nhà báo Anh nhấn mạnh.

Động thái này xuất hiện sau trận hòa Aston Villa 4-4 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, khiến Man Utd tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng. Dù ghi 2 bàn ở những phút bù giờ để thoát thua, đội bóng thành Manchester vẫn đứng thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận.

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd hòa Aston Villa 4-4 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh hôm 9/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Thực tế, chiếc ghế của HLV Carrick đã lung lay từ cuối tháng 10, sau 2 thất bại nặng nề trước Como (1-4) tại Champions League và Bournemouth (0-3) ở Ngoại hạng Anh. Ban lãnh đạo khi ấy vẫn trao thêm cơ hội, nhưng 3 trận tiếp theo HLV Carrick chỉ mang về 1 chiến thắng, trước Roma ở đấu trường châu Âu.

Điều trớ trêu là chỉ 6 tháng trước, HLV Carrick còn được xem là người giúp Man Utd tìm lại hy vọng sau giai đoạn khủng hoảng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Trở lại Old Trafford với vai trò tạm quyền hồi tháng 1/2026, cựu tiền vệ người Anh giúp đội bóng thắng 11, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 16 trận đầu tiên. Thành tích ấy góp phần đưa Man Utd cán đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, qua đó giành vé trở lại Champions League.

Màn hồi sinh ấn tượng thuyết phục Ban lãnh đạo ký hợp đồng chính thức với HLV Carrick đến hè 2028. Tuy nhiên, những gì từng giúp ông thành công khi đóng vai ‘chữa cháy’ lại không được duy trì trong mùa giải mới, khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm và kết quả thi đấu ngày càng sa sút.

Man Utd được cho là đã đưa một số nhà cầm quân vào danh sách cân nhắc, nổi bật là HLV Mauricio Pochettino, người đang dẫn dắt tuyển Mỹ. Cựu HLV Newcastle Eddie Howe và Julian Nagelsmann cũng được đánh giá là những ứng viên tiềm năng.

Dù vậy, quyết định cuối cùng về tương lai Carrick vẫn cần được đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer thông qua.

Man Utd muốn giải quyết vấn đề trước chuyến làm khách trên sân Liverpool ngày 22/11, khi Ngoại hạng Anh trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.