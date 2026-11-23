Man United nguy cơ xuống hạng sau chuỗi trận tệ hại.

Sau 11 vòng đấu, Manchester United mới giành được 8 điểm, qua đó rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở giải VĐQG sau 11 trận kể từ mùa giải 1972/73.

Đáng chú ý, siêu máy tính Opta hiện đánh giá khả năng MU xuống hạng Championship lên tới 24,49%. Trong khi đó, xác suất đội bóng giành quyền tham dự Champions League chỉ là 0,57%, còn cơ hội góp mặt tại Europa League đạt 1,07%. Khả năng vô địch Ngoại hạng Anh của Quỷ đỏ thậm chí chỉ còn 0,01%.

Như vậy, tổng xác suất MU giành vé tham dự hai đấu trường cúp châu Âu chỉ đạt 1,64%, thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ phải xuống hạng.

Sự sa sút của đội chủ sân Old Trafford càng khiến người hâm mộ bất ngờ khi nhìn lại những đánh giá hồi tháng 8/2026. Khi đó, Opta từng xếp MU là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh thứ tư với xác suất 6,2%, sau màn bứt phá ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa trước dưới thời Michael Carrick.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại đang diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Những màn trình diễn thiếu ổn định cùng hàng loạt vấn đề trong lối chơi khiến MU ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Đỉnh điểm là thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tối 22/11, ngay trong trận ra mắt của tân HLV Mauricio Pochettino. Thế trận của MU nhanh chóng sụp đổ sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 8.

Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool liên tục gây sức ép và ghi hai bàn trong hiệp một nhờ công Dominik Szoboszlai và Florian Wirtz. Sang hiệp hai, Rio Ngumoha cùng Victor Munoz tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho đội chủ sân Anfield.

Thất bại này cũng khiến Mauricio Pochettino đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Nhà cầm quân người Argentina trở thành HLV MU tiếp theo nhận trận thua 0-4 trong ngày ra mắt, cân bằng kỷ lục từng được thiết lập bởi Lal Hilditch vào năm 1926.

Đáng báo động hơn, sau trận đấu với Liverpool, số bàn thua của MU trên mọi đấu trường đã tăng lên 34 bàn sau 16 trận. Đây là minh chứng rõ nét cho những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng.

Dù vậy, xác suất xuống hạng 24,49% mà Opta đưa ra không đồng nghĩa với việc MU chắc chắn phải chia tay Ngoại hạng Anh. Mùa giải vẫn còn 27 vòng đấu phía trước và đội bóng vẫn có cơ hội cải thiện tình hình nếu sớm tìm lại sự ổn định.